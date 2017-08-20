Haddini bil sen kimsin

HOP OTURUP HOP KALKTILAR

“(Almanya’daki Türk seçmenlere yaptığı çağrı) Tabii rahatsız oldular. Hemen hop oturup hop kalkmaya başladılar. Şu anda Avrupa’da bizi dinleyen kardeşlerime sesleniyorum; sandıklarda bunlara en güzel dersi vermelisiniz. Ya ama benim oyum şuraya vermezsem zayi olur deme, oyunu Türkiye’ye düşmanlık yapmayana ver.



Ey benim Avrupa’daki, Almanya’daki kardeşlerim, size bir hatırlatma yapıyoruz. İnanıyorum ki siz Almanya’daki seçimlerde birilerine ders vereceksiniz. SPD, CDU, Yeşiller... Bunlar Türkiye’nin aleyhinde kampanya yürütüyorlar. Siz Türkiye’ye dost olana dost olmalısınız dedim.

Ben Almanya’nın başındaki hanımefendiye 4 bin 500 teröristin dosyasını verdim ve bu teröristlerin dosyaları maalesef kabul görmedi, hâlâ onlarda ama o kendisi benden bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin iadesini istedi. Kusura bakma, sende yargı varsa bizde de yargı var.



SİYASİ GEÇMİŞİN NE, KAÇ YAŞINDASIN

Hele hele şimdi bir Dışişleri Bakanları var, aman ya Rabbi, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun, sen Türkiye’nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil. Kalkıp bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne, kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti.



DÜŞMANLAR PUSUDA BEKLİYOR

Öyle bir mücadelenin içinden geçiyoruz ki ne ekonomide ne güvenlikte ne yatırımlarda ne uluslararası ilişkilerde hiçbir şeyi yarım bırakamayız. 15 Temmuz’da hep birlikte bir şey gördük, ülkemizin ve milletimizin düşmanları, hem içeride hem dışarıda, pusuda bekliyor. Türkiye’nin en küçük bir zafiyet göstermesi halinde, üzerimize çullanmak üzere el ovuşturanlara bekledikleri fırsatı, Allah’ın izniyle vermeyeceğiz. Türkiye’nin kaderiyle AK Parti’nin kaderi, birbiriyle bütünleşmiştir bunu böyle biliniz. Biz zayıf düşersek, Türkiye de zayıf düşer.”



REFORMA KENDİMİZDEN BAŞLAYACAĞIZ

“Geçtiğimiz 4 yılda kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılar ve bunlara karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele geleceğimize damgasını vuracaktır. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bir tarafta yeniden 1990’ların, yeniden tek parti CHP’si döneminin zayıf ülkesi olma tehlikesi var. Diğer tarafta ise Demokrat Parti’den başlayan ve günümüzde AK Parti ile süren güçlü, büyük, müreffeh Türkiye’yi inşa etme fırsatı var.



Reforma nereden başlayacağız? Kendimizden başlayacağız. Tüm şartların aynı kaldığı bir süreçten yeni sonuçlar doğmasını beklemek akıllıca olmaz. Kimse bundan rahatsız olmayacak. Madem ‘Büyük, güçlü Türkiye’ diyoruz, öyleyse önce AK Parti’yi, bunları yapabilecek kapasiteye çıkarmamız şart.”