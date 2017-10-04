Hack'lemenin imkansız olduğu video görüşmesi yaptılar!

Çinli bilim adamları, geçen seneki kapsamlı testlerin ardından kuantum tabanlı video görüşmesini kuantum güvenliğinde ilk kez gerçekleştirdiler. Chinese Academy of Sciences ve Austrian Academy of Sciences arasında yapılan görüşme, hassas veri aktarımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Geleneksel yöntemler, doğru araçlar ve teknik bilgiyle zaman zaman hack'lenebiliyor. Kuantum iletişimi ise bilgileri parçalanmış ışık parçacıkları yoluyla gönderiyor. Bu örnekte ise veriler, Micius adlı bir uyduya gönderildi.









"Hack'lenemez" olarak adlandırılan süreç, iddiaya göre o kadar güvenli ki herhangi biri izinsiz olarak iletişime sızmaya çalıştığında, bu ortaya çıkıyor. Austrian Academy of Sciences'tan Johannes Handsteiner, uydu ve yer istasyonu arasında gidip gelen fotonlara bakma girişiminin, fotonların kuantum durumunu değiştirdiğini ve hacker'ları hemen ortaya çıkardığını söylüyor.

Elbette bu tür bir iletişimi hack'lemenin bir yolu, gelecekte ortaya çıkabilir. Ancak görünüşe bakılırsa veri iletiminin en güvenli yolu, bu yöntem olacak gibi görünüyor. Chinese Academy'ye göre benzer test iletişimleri yakında Singapur, İtalya, Almanya ve Rusya arasında da yapılacak. Rusya işin içine girdiğinde ABD'nin de geri kalmayacağını tahmin etmek zor değil.



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