Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Hacker’lara ikinci dalga operasyonu... Mağdur ünlülerin sayısı artıyor

    Hacker’lara ikinci dalga operasyonu... Mağdur ünlülerin sayısı artıyor

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 06:44 | Son Güncelleme:

    Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren 'hacker çetesi'ne üç ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. Firari yedi ismin yakalanmasının ardından Ankara, İstanbul ve Eskişehir'deki eşzamanlı operasyonlarda 11 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 42'ye, mağdur ünlülerin sayısı ise 38'e çıktı.

    Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, içinde yüzbinlerce yazışma bulunan bilgisayarlar, harici diskler, CD'ler ve dijital verilere el konuldu. Fishing (olta) yöntemini kullanan ve ünlü isimlere "Bu yazışmalar senin mi?" ve "Fotoğraftaki sen misin?" yazılı mesaj ve mailler yollayan hacker'ların, linklere tıklayan ünlü isimlerin şifrelerini kırarak mail adreslerini ele geçirdikleri ortaya çıkmıştı.

    Hacker'ların, söz konusu linklere cep telefonlarından tıklayan bazı kişilerin WhatsApp yazışmalarına da ulaştığı belirlenmişti.

    Sosyal medya fenomenlerini de hacklemişler... Firarilere baskınSosyal medya fenomenlerini de hacklemişler... Firarilere baskın

    Yanlışlıkla fotoğrafını gönderince...Yanlışlıkla fotoğrafını gönderince...

    Seren Serengil’i de hack’lemişlerSeren Serengil’i de hack’lemişler

     

    Etiketler: hack
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri