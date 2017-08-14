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    Hacker'ın yeni hedefi oteller!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 08:28Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 08:28

    Hackerlar artık kurbanlarını otellerden seçiyorlar! Otellerdeki kullanıcılara fidye virüsü bulaştırıp para talep eden hackerlar kurbanlarını seçerken nasıl bir yol izliyor?

    Hackerlar günümüz dünyasının fiziksel suçlarından çok daha büyük maddi kayıplara yol açmaya başladılar. Özellikle son dönemlerde popülerleşen fidye virüsleri nedeniyle birçok kurumun yanı sıra birçok standart kullanıcı mağdur oldu.

    Bu tarz saldırılarına devam edecek gibi gözüken hackerların yeni uğrak noktaları ise oteller. Özellike lüks otelleri seçerek zengin kurban listesi oluşturmayı amaçlayan hackerlar bazen bir kişiyi hacklemek için kişi adına otelden yer ayırtıp hediyeymiş gibi gösteriyorlar.

    Her şey bir otel çalışanın hacklenmesiyle başlıyor, bu aşama sahte e-postalar gibi sosyal mühendislik yöntemleriyle aşıldıktan sonra asıl önemli olan ikinci aşama başlıyor.

    Hackerın yeni hedefi oteller

    NSA'dan sızdırılan ve WannaCry'ın da kullandığı MS17-010 SMB v1 zafiyetini kullanan bir virüs, otel çalışanın bilgisayarı üzerinden ağdaki bilgisayarları tarıyor, güncelleştirme yapmamış veya XP gibi eski işletim sistemi kullanan kullanıcıları otomatik olarak hackleyip fidye virüsü bulaştıran virüs, bu şekilde hackerlara kısa süre içerisinde çok büyük miktarda para kazandırdı.

    Eğer bu tip bir saldırıya maruz kalıp tatilinizin heba olmasını istemiyorsanız, bilgisayarınızı güncel tutmanızda fayda var.

    Etiketler: hacker , güvenlik , otel , internet
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