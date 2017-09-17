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    "Hack4City-İzmir Akıllı Şehir Hackathonu" düzenlenecek

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 09:22 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 09:22

    İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy, yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkabilmesi için İzmir'de girişimcilik kültürünün erken yaşlardan itibaren yayılması gerektiğini bildirdi.

    Gürsoy, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir ekonomisine katkı sağlayacak, hızlı büyüyecek ve istihdam yaratacak yeni işletmelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

    Bu işletmelerin yenilikçi fikirlere sahip yeni girişimciler tarafından kurulabileceğini bildiren Sena Gürsoy, şunları kaydetti:

    "Yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkabilmesi için İzmir'de girişimcilik kültürünü erken yaşlardan itibaren yaymamız gerekiyor. İZKA olarak bu amaca yönelik faaliyetlerimizi stratejilerimiz çerçevesinde yürütüyoruz. Mayıs ayında da 'Hack4Energy-İzmir Enerji Hackathonu' adı altında çok verimli bir etkinlik gerçekleştirmiştik. Hack4City-İzmir Akıllı Şehir Hackathonu, bu faaliyetlerimizden sonuncusu. Bu etkinliğimize de tüm İzmirli girişimcileri bekliyoruz."

    İzmir'de 6-8 Ekim'de düzenlenecek "Hack4City-İzmir Akıllı Şehir Hackathonu"nda, İzmir'in akıllı bir şehre dönüşüm sürecine yönelik yenilikçi çözümlerin İzmirli girişimciler tarafından geliştirilmesi hedefleniyor.

    Etiketler: Hack4City-İzmir Akıllı Şehir Hackathonu , hack , hackathon
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