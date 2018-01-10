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    Haciz giden okulda öğretmenler de isyan etti: ’Margarini bile haczettiler’

    Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
    10.01.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da 600 öğrencisi bulunan; ancak haciz nedeniyle eğitim faaliyetleri durdurulan özel okulun öğretmenleri, öğrencilerin notlarını sisteme girmedikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü. Öğretmenler, 3 aydır maaş alamadıklarını; fakat eğitime asla ara vermediklerini söyledi. Öte yandan haciz sırasında, araç- gereçlerin yanı sıra tuvaletteki kağıt havlu makinesi ile mutfaktaki margarinin bile haczedildiği iddia edildi.

    Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’nce,haciz sebebiyle eğitim faaliyetleri durdurulan özel okulun öğrencileri için okul yakınında bulunan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde kriz masası oluşturuldu. Öğrenciler ve veliler, bu okula gelerek, komisyon üyelerine dilekçeyle hangi okula gitmek istediklerini bildirdi. Öğretmenlerde sabah saatlerinde, faaliyetleri durdurulan okullarının önünde bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Ali Kara, öğrencilerin notlarını sisteme girmediklerine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kara, öğretmenlere yönelik asılsız suçlamalar yapıldığını savundu. Uzun süredir maaşlarını alamadıklarını ileri süren Kara, buna rağmen eğitim- öğretim faaliyetlerini eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi.

    Haciz giden okulda öğretmenler de isyan etti: ’Margarini bile haczettiler’

    ’60 ÖĞRETMENİN HAKKI YENMEMELİ’

    Yaşanan sıkıntılı süreçte, eğitimin devam etmesi için pazar günü dahil öğretmenler, idareciler, veliler ve öğrencilerin okula sıra taşıyarak, sınıfları hazır hale getirdiklerini anlatan Kara, Hızlı bir şekilde sınavlarımızı yaptık ve notlarımızı pazartesi günü saat 02.30’da kadar girdik. Biz, alacaklarımıza rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süreçte, mağdur olan öğrenciler gibi öğretmenlerdir. Notu girmeyen bir öğretmeni biz de duyduk ve ona öğretmen diyemeyiz. Onu Allah’a havale ediyoruz. Bir kişi yüzünden 60 öğretmenin hakkını yememek lazım. Bir çürük yumurta geri kalan öğretmenlerin hakkını yememeli" dedi.

    Haciz giden okulda öğretmenler de isyan etti: ’Margarini bile haczettiler’

    İsmini açıklamak istemeyen öğretmen ise haczi yönlendiren kişinin, okulun eski sahibi Oğuz U. olduğunu ileri sürdü. 6 bin TL’den başlayıp, 19 bin TL’ye kadar alacakları olduğunu belirten öğretmen, haciz günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

    Eğitim, devam ederken, haciz oldu. İcra memurları, ders esnasında tornavidayla kapıyı zorluyordu. ’Sınıfıma sokmam’ dedim sonra ana sınıfına yönlendiler. Talan edildi. Mutfaktaki margarine kadar icra yazılmış. Tuvalette bulunan elektrikli kağıt havlu makinemiz bile avukat tarafından tornavidayla söküldü."

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