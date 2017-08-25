Hacılara günde 3 gram tuz

3 yıldır Mekke’deki ana mutfakta aşçıbaşı olarak çalışan ve bu yıl aynı anda binlerce kişiye yemek hazırladıklarını söyleyen Yusuf Çakır, yemek mönüsünün Hacettepe Üniversitesi diyetisyenleri, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlandığını belirtip, “Türk hacıların yaş ortalaması yüksek olduğu için şeker ve tansiyon sorunlarından ötürü, hacılarımızın fazla tuzlu olmayan yemeklerin günlük kalorisi 1200 – 2500 arasında. Şu anda hazırladığımız bulgur pilavı için 4 ton bulgur, 15 bin tavuk, 1.2 ton mercimek gidiyor” dedi.



ÖDÜLLÜ MUTFAK

Mekke Belediyesi tarafından birincilik ödülüne layık görülen yemek fabrikası günlük 100 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede. Aşçı, aşçı yardımcıları, gıda mühendisleri ve diyetisyenlerden oluşan mutfak ekibinin hazırladığı yemeklerin dağıtımı hijyen şartlarına uygun özel tasarlanmış tırlar aracılığıyla sağlanıyor.

EKMEK FABRİKASI

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, Gıda Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Mekke Belediye Başkanlığı ve Ümmül Kura Üniversitesi Mutfak Derecelendirme Komisyonu tarafından yapılan denetimlerden başarıyla geçen yemek fabrikasında, Türk damak tadına uygun yemekler, Türk aşçılar tarafından hazırlanarak hacılarının kaldığı otellere dağıtılıyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ilk defa Mekke’de ekmek fabrikası kurdu. Türk ustaların günlük olarak ekmek ürettiği fabrikada aynı zamanda poğaça, simit, pasta da üretiliyor. Tüm malzemeler Türkiye’den gelirken, et, tavuk ve süt ürünleri Suudi Arabistan’dan temin ediliyor.



