Hacı Bektaş sömürüye zulme tavrını koydu

ADALET ZORDUR

“Temelinde barış olan anlayışı yeniden inşa etmek durumundayız. Eğer insanları dinde kardeş olarak bilirseniz bu Sünnidir, bu Alevidir diye ayırmazsınız. Böyle görürseniz, dünyada barışı kardeşliği ortaya koyarsınız. Din ve mezhepleri farklı olsa da aynı mahalleyi paylaşan toplumun milletiyiz. Zulüm kolay, adalet zordur. Haksızlık kolay, hakkı yememek zordur."



Etkinlikte konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Numan Kurtulmuş’a sözleri için teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, “Bizim birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Kavgaya değil, huzura ihtiyacımız var” dedi. Hacı Bektaş ocağının aynı zamanda bir aydınlanma ve eğitim ocağı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, “Hacı Bektaş ocağında yetişen erenler, Anadolu’nun dört bir yanına dağılmakla kalmamış Balkanlara, Arap ülkelerine giderek Hacı Bektaş Veli’nin düşünce ve felsefesini anlatmışlardır. Hacı Bektaş, Osmanlı Devleti’nin askeri gücü olan Yeniçeri Ocağı’nın piridir, piri sayılmıştır” dedi.



BARIŞ GÜVERCİNİ VERİLDİ

Dini kurallara bağlılığı, manevi gücü, ehlibeyt sevgisi, engin zekası ve sarsılmaz inancıyla Hacı Bektaş Veli’nin kitleleri etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Hacı Bektaş Veli, temizlik, dürüstlük, çalışma ve helal kazanç konusunda tavsiyelerde bulunurken yıkıcılığa, zulme, sömürüye ve tembelliğe karşı da tavrını ortaya koydu. Saygın ve derin Anadolu kültürünün özünü oluşturmuştur. Hacı Bektaş Veli Anadolu’nun aydınlanmasının öncüleriyle birlikte çağdaş Türkiye’nin uygarlık birikimine de her zaman katkıda bulunmuş ve her zaman anılmayı hak etmiştir. Bizler bu topraklarda onu anmayı her daim bir görev kabul edeceğiz.”



Konuşmaların ardından şiir, öykü yarışmaları ödül töreni yapıldı. Törende, 24’üncü Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özgür Savaşçı'ya verildi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'a da barışı simgeleyen güvercin heykelciği verildi.