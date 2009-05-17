Hacettepe’de hayata dönüş

H.Deniz Çekin yazıyor

Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirdiği Ankara gündüzlerinin serinleşen akşamı, futbol için oldukça elverişliydi. Halı sahadan hallice gözüken zemin de müsait olunca mücadele için tüm fiziki koşullar yeterli gözüküyordu.

Hacettepe süper lig defterini kapatalı çok olmuş. Şahsiyetlerine laf dokundurmadan lige veda etme derdindeler. Gelecek senenin motivasyonuna şimdiden başlamışlar.

Sivas bu maçı kazanmak zorunda olduğunun farkındaydı. Burada kaybedilen puanların hiçbir açıklaması olamayacağı gibi şampiyonlar liginin en genç teknik adamlığı da tehlikeye girebilir.

Bu düşünceyle oyuna hızlı başladı Sivasspor... Daha 22. Saniyede Musa takımını öne geçirmek için önemli bir şans harcayınca gerisinin bu şekilde geleceği kanısı yaygınlaştı tribünlerde.

Ama maçın ilk yarısı beklenildiği gibi kolay geçmedi Sivas adına. Gol geciktikçe o son haftalarda alışık olduğumuz “basireti bağlanmış takım” hüviyetine büründü konuk ekip.

Yaşadıkları sorunların önemli bir kısmının bu ağırlığı kaldırmakta zorlanmalarından olduğu o kadar açık ki. Son iki haftada hiç antrenman yapmayıp bol bol terapi yapsalar çok daha iyi oynamaları mümkün.

Tecrübe kuşkusuz çok önemli. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş’ın yönetim, teknik heyet ve futbolcu olarak deneyimlerinden kaynaklanan soğukkanlılıkları onları bir adım öne geçiriyor.

Golsüz biten ilk yarı sonrası oyuna giren Kamanan bir bakıma oyunun akışını da değiştirdi. İlk yarıda topları olumlu kullanamayan Sezer’in aksine Kamanan ileride takımına hareket getirmeyi başardı.

Onun pasıyla Murat ERDOĞAN golü bulduğunda maçın üçte ikilik kısmı dolmuştu. Kritik dakikalar stresine girmeden bulunan bu gol sonrası rahatlayan futbolcular on dakika sonra ikinci golü de bulmakta zorlanmadılar.

Her iki golün de paslarının oyuna sonradan giren oyuncular tarafından verilmesi Bülent UYGUN’un teknik anlamda oyuna iyi dokunuşlar yaptığının göstergesiydi.

Son dakikalarda gelen penaltı golü sonrası maç sıkıntılı sona erse de Sivasspor maç fazlasıyla liderliği geri aldı.

Ankara’nın taşına da bugün bakacağız.