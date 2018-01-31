Hac'da ziyaret edilen yerler hangileridir? Mekke ve Medine bilgisi

a) Eğitim ve İrșat Hizmetleri

• Hac ibadetini manevi bir yenilenme fırsatına dönüștürebilmek, hac yolcularımızın ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir șekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için onlara, yolculuk öncesinde ve yolculuk esnasında eğitim, bilgilendirme ve irșat seminerleri yapılmaktadır.

b) Dini Rehberlik Hizmetleri

Liyakatli görevlilerimizin rehberliğinde;

• Hac ibadetinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

• Fetva ve İrşat hizmetleri verilmektedir.

• Kurbanlar, Diyanet İşleri Başkanlığımız organizesinde kesilmektedir.

• Mekke-i Mükerreme’de: Peygamber Efendimizin (s.a.s) doğduğu ev, Cin Mescidi, Cennetü’l Mualla Kabristanı, Nur Dağı, (Hira Mağrası), Sevr Dağı,

• Medine-i Münevvere’de: Yedi Mescitler, Kıbleteyn Mescidi, Kuba Mescidi, Cennetü’l Bakî Kabristanı, Uhud Şehitliği ziyaret edilmektedir.

c) Sağlık Hizmetleri

• Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de Başkanlığımıza ait, tıbbi ve teknik donanıma sahip hastane, sağlık merkezleri ve sağlık ocakları bulunmaktadır.

• Sağlık hizmetleri Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de Türkiye'den görevlendirilen doktorlar ve sağlık personeli tarafından verilmektedir.

• Tedavilerde Türkiye'den getirilen ilaçlar kullanılmaktadır.

• Arafat, Müzdelife ve Mina intikalleri esnasında sağlık hizmetleri verilmektedir.

d) Yemek Hizmetleri

• Yemekler Türkiye’den görevlendirilen aşçılar tarafından, diyetisyen kontrolünde hazırlanmaktadır.

• Yemeklerde taze et kullanılmaktadır.

• Hac yolcularımıza, otellerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği; ayrıca öğle için kumanya verilmektedir.

• Otellerde çay ve su ikramı 24 saat self servistir.

e) Servis, Ziyaret ve İntikal Hizmetleri

• Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonuna tabi hac yolcularının Mekke-i Mükerreme’de, Kâbe-i Muazzama’ya intikalleri Başkanlıkça temin edilen servis araçlarıyla sağlanmaktadır. Ancak Suudi Arabistan makamlarınca belirlenen tarihlerde servis hizmeti verilememektedir.

• Cidde-Mekke-Medine arasındaki intikaller ile Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’deki ziyaret programları yeni ve klimalı otobüslerle sağlanmaktadır.

• Arafat'tan Müzdelife’ye intikal otobüslerle sağlanmaktadır.

• Müzdelife’den Mina’ya intikal yürüyerek yapılmaktadır.

• Hacılar, ziyaret tavafı ve Şeytan Taşlama mahalline kendi imkanlarıyla gideceklerdir.

f) Kargo Hizmetleri

• Medine-i Münevvere'de kargo hizmeti verilmektedir. Hurma ve hediyelik eşyalarını Türkiye'ye göndermek isteyen hac yolcularımız arzu ettikleri takdirde Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve PTT iş birliği ile gerçekleştirilen kargo hizmetinden ücret karşılığında faydalanabileceklerdir

g) Havalimanı Hizmetleri

• Hac yolcularımızın iș ve ișlemlerinde yardımcı olmak üzere yurt içinde ve yurt dıșında hava limanlarında personel görevlendirilecek; karșılama ve uğurlama hizmeti verilecektir.

• Uçușlar, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenen hava limanlarından, programa uygun olarak, Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan Hava Yolları veya özel hava yolu șirketleri ile sağlanacaktır.

h) Denetim ve Rehberlik Hizmetleri

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentaları tarafından gerçekleştirilen hac organizasyonu ile ilgili iş ve işlemler Başkanlık müfettişleri tarafından denetlenmekte ve rehberlikte bulunulmaktadır.