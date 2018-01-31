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    Hac'da oda tercihli konaklama nedir?

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 19:14 | Son Güncelleme:

    Hac'da oda tercihli konaklamanın ne olduğu ve fiyat aralıkları, hacca gidecek olan vatandaşlar tarafından merak edilip sorgulanıyor. Hac'da oda tercihli konaklama için birçok seçenek bulunuyor. İşte detaylar.

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de aşağıda zikredilen özelliklere uygun oteller kiralanmıştır.

    KONAKLAMA YAPILACAK OTELLERİN ÖZELLİKLERİ

    • Rahat ve konforlu oteller,

    • Tercihe göre 2, 3 veya 4 kişilik odalar,

    • İçinde televizyon, banyo/wc bulunan klimalı odalar,

    • İnternet imkânı,

    • 24 saat sıcak su,

    • Tabldot usulü sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ile öğle yemeği için kumanya,

    • Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye en fazla 700 metre mesafede oteller,

    • Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km mesafede oteller,

    • Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a ulaşım servislerle sağlanmaktadır

    OTEL TERCİHLERİ

    MEKKE-İ MÜKERREME: Gımme Atlas, Daru’l-Hadi, Rihab Şuruk, Grand Nur, Mina Ravda, Burc Salah, Laba vb. Oteller

    MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Grand Marmara, Medine Menazili, Daru’l-Naim, Kıble Menazili, Divan Marmara, Bosphorus1, Bosphorus2 vb. Oteller

    Hacda oda tercihli konaklama nedir

    KONAKLAMA SÜRESİ

    • Toplam konaklama süresi uçak programına göre en fazla 35 gün olacaktır.

    • Toplam konaklama süresinin uzaması hâlinde yolculardan ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısalması hâlinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

    • Medine-i Münevvere ’de konaklama süresi 4 ile 6 gün arasında olacaktır.

    UÇUŞLAR

    • Uçuş programları kafile düzenine göre daha sonra belirlenecektir.

    Etiketler: hac , oda tercihli konaklama , hac konaklama fiyatları , son dakika
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