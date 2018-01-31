Hac'da oda tercihli konaklama nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de aşağıda zikredilen özelliklere uygun oteller kiralanmıştır.

KONAKLAMA YAPILACAK OTELLERİN ÖZELLİKLERİ

• Rahat ve konforlu oteller,

• Tercihe göre 2, 3 veya 4 kişilik odalar,

• İçinde televizyon, banyo/wc bulunan klimalı odalar,

• İnternet imkânı,

• 24 saat sıcak su,

• Tabldot usulü sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ile öğle yemeği için kumanya,

• Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye en fazla 700 metre mesafede oteller,

• Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km mesafede oteller,

• Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a ulaşım servislerle sağlanmaktadır

OTEL TERCİHLERİ

MEKKE-İ MÜKERREME: Gımme Atlas, Daru’l-Hadi, Rihab Şuruk, Grand Nur, Mina Ravda, Burc Salah, Laba vb. Oteller

MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Grand Marmara, Medine Menazili, Daru’l-Naim, Kıble Menazili, Divan Marmara, Bosphorus1, Bosphorus2 vb. Oteller

KONAKLAMA SÜRESİ

• Toplam konaklama süresi uçak programına göre en fazla 35 gün olacaktır.

• Toplam konaklama süresinin uzaması hâlinde yolculardan ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısalması hâlinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

• Medine-i Münevvere ’de konaklama süresi 4 ile 6 gün arasında olacaktır.

UÇUŞLAR

• Uçuş programları kafile düzenine göre daha sonra belirlenecektir.