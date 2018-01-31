Hacca gideceklere Diyanet'ten önemli uyarılar

2018 yılı hacca gidecek olan hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uyarılar geldi. İşte hacca gidecek olanların dikkat etmesi gerekenler;

• Yurtdışı çıkış harcını kendileri ödeyecekler ve çıkış esnasında ibraz etmek üzere yanlarında bulunduracaklardır.

• Havalimanlarına intikallerin genelde karayoluyla yapılacağını dikkate alarak kesin kayıt esnasında uçuş için kendilerine en yakın havalimanını tercih etmelidirler.

• Çalınma ve kaybolma ihtimalini dikkate alarak yanlarında fazla miktarda para ve değerli eşya bulundurmamalıdır.

• Suudi Arabistan’da özel ihtiyaçları için harcayacakları paralarını Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki ilgili Hac Emanet Kurumsal hesabına Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden yatırabilirler. Ayrıca Türkiye’deki yakınları yolcunun T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyad bilgilerini yazdırarak bu hesaba para yatırabilirler.

• Kaldıkları otel veya binayı bulamadıkları durumlarda “Hac Kimlik Kartı”nın arka kısmında yer alan telefon numaralarını arayarak bulundukları konumu ilgililere bildirmelidirler.

• Uçak veya servis otobüslerine biniş ve inişlerde acele etmemeli, görevlilerin uyarılarına dikkat etmelidirler. Özellikle Mescid-i Haram’da namaz çıkışlarında meydana gelen ve servis araçlarında yaşanan izdihama maruz kalmamak için Harem-i Şerif’te bir müddet daha ibadetle meşgul olmak yerinde olacaktır.

• Serbest bagaj hakkını aşan ağırlıktaki bagajların ücreti havayolu şirketlerince yolculardan tahsil edilecektir.