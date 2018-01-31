Hac kuraları ne zaman saat kaçta çekiliyor? 2018 Hac ücretleri belli oldu!

Hac kuraları 2018 yılında dini vazifelerini yerine getirecek olan adayların isimlerini belirleyecek. Yaklaşık 3 milyon hacı adayının kilitlendiği Hac kurası, canlı yayın ile Diyanet'in Tv ve Youtube hesabı üzerindenk takip edilebilecek. 1 Şubat akşamına kadar açıklanacak olan Hac kura sonuçlarıyla birlikte, sıra kesin kayıt aşamasına gelecek. Peki, Hac kuraları ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte, 2018 Hac konaklama ücretleri ve hacı adaylarını ilgilendiren bazı detaylar

HAC KURALARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

2018 Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1 Şubat Perşembe günü saat 11.00'da gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkent Ankara'daki konferans salonunda yapılacak olan çekiliş, canlı yayınla Diyanet TV ve Diyanet TV Youtube hesapları üzerinden izlenebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hac kuralarının sonuçları, 11.00'da başlayacak kura çekilişi ile canlı yayında anbean duyurulmaya devam edilecek. Sonuçların tamamının geçtiğimiz yıllarda edinilen tecrübelere göre, 1 Şubat akşam saatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden sorgulanabilecek.

2018 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Oda Tercihli konaklamalarda;

2 Kişilik Oda: 20.680 SAR

3 Kişilik Oda: 17.695 SAR

4 Kişilik Oda: 15.480 SAR

00-02 Yaş arası Bebek (0-24 Ay): 2.975 SAR

03-06 Yaş arası Çocuk (25-72 Ay): 10 bin SAR

Otel Tercihli konaklamalarda;

OTEL 1/A

Mekke-i Mükerreme’de Fairmont oteli, Medine-i Münevvere’de Oberoi oteli.

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 44.900 SAR, 3 kişilik odada ise 41.000 SAR'dır

OTEL 1/B

Mekke-i Mükerreme’de Hayat Regency oteli, Medine-i Münevvere’de Hilton oteli

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 39.500 SAR, 3 kişilik odada ise 36.000 SAR'dır

OTEL 1/C

Mekke-i Mükerreme’de Swiss Makam oteli, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine oteli

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 32.250 SAR, 3 kişilik odada ise 30.000 SAR'dır

OTEL 1/D

Mekke-i Mükerreme’de Sheraton oteli, Marriott oteli, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine vb. Oteller

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 29.500 SAR, 3 kişilik odada ise 27.500 SAR'dır

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HACI ADAYLARINA EĞİTİM VERECEK

Hac ibadetini manevi bir yenilenme fırsatına dönüștürebilmek, hac yolcularının ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir șekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için adaylara, yolculuk öncesinde ve yolculuk esnasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından eğitim, bilgilendirme ve irșat seminerleri yapılacak.

MEKKE VE MEDİNE'DE SAĞLIK MERKEZLERİ BULUNACAK

Hacı adaylarının kutsal topraklardaki her türlü sağlık sorunları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke ve Medine'deki hastane ve sağlık merkezlerinde çözümlenecek. Sağlık hizmetleri Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de Türkiye'den görevlendirilen doktorlar ve sağlık personeli tarafından verilecek. Tedavilerde Türkiye'den getirilen ilaçlar kullanılacak.

YEMEKLER TÜRK AŞÇILAR TARAFINDAN YAPILACAK

Hacı adayları dini görevlerini yerine getirirken yemekleri Türkiye'den görevlendirilen aşçılar tarafından diyetisyen kontrolünde hazırlanacak. Hac yolcularına, otellerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği; ayrıca öğle için kumanya verilecek.

KABE ZİYARETLERİ İÇİN SERVİS TEMİN EDİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonuna tabi hac yolcularının Mekke-i Mükerreme’de, Kâbe-i Muazzama’ya intikalleri Başkanlıkça temin edilen servis araçlarıyla sağlanacak. Cidde-Mekke-Medine arasındaki intikaller ile Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’deki ziyaret programları yeni ve klimalı otobüslerle sağlanacak.



Arafat'tan Müzdelife’ye intikal otobüslerle sağlanacak, Müzdelife’den Mina’ya intikal ise yürüyerek yapılacak. Hacılar, ziyaret tavafı ve Şeytan Taşlama mahalline kendi imkanlarıyla gidecek.

HEDİYELİK EŞYALAR TÜRKİYE'YE KARGO İLE GÖNDERİLEBİLECEK

Medine-i Münevvere'de hacılara kargo hizmeti verilecek. Hurma ve hediyelik eşyalarını Türkiye'ye göndermek isteyen hac yolcuları arzu ettikleri takdirde Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve PTT iş birliği ile gerçekleştirilen kargo hizmetinden ücret karşılığında faydalanabilecek.

HAVALİMANINDA YARDIMCI PERSONELLER HAZIR BULUNACAK

Hac yolcularının iș ve ișlemlerinde yardımcı olmak üzere yurt içinde ve yurt dıșında hava limanlarında personel görevlendirilecek; karșılama ve uğurlama hizmeti verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentaları tarafından gerçekleştirilen hac organizasyonu ile ilgili iş ve işlemler Başkanlık müfettişleri tarafından denetlenecek.