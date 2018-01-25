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    Hac kuraları ne zaman çekilecek? Canlı yayınla izlenebilecek

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Hac kuraları ile bu yıl dini görevlerini yerine getirme şansını elde edip edemeyeceklerini öğrenecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştireceği çekilişe kilitlendi. 2018 Hac kuraları çekiliş alanında canlı olarak takip edilebileceği gibi, internet ve TV canlı yayını aracılığıyla da anbean izlenebilecek. Peki, Hac kuraları ne zamna çekilecek? İşte, hacı adaylarının merakla beklediği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çekilişini gerçekleştireceği kura hakkında detaylı bilgiler

    Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu, kutsal topraklara giderek dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın garantörlüğünde gerçekleştirilen 2018 Hac vazifesi, yapılacak çekilişle bu yılın hacı adaylarını belirleyecek. İşte, yaz aylarında kutsal topraklara doğru yola çıkacak olan adayların merakla araştırdığı Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, canlı yayınla izlenebilecek olan süreç hakkında bazı bilgiler

    Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle, 1 Şubat Perşembe günü halka açık bir şekilde canlı yayınla çekilecek. Kutsal topraklara gidecek olan vatandaşların belirlenmesinin ardından, hacı adaylarından bazı prosedürleri yerine getirmesi talep edilecek.

    Kutsal topraklara gidebilmek için geçtiğimiz yıl eski başvurularla birlikte toplam başvuru yapan vatandaşların sayısı 2 milyonu aşmıştı. Bu yıl bu sayının daha fazla olması bekleniyor.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılında Suudi yetkililerle imzaladığı protokolle birlikte ülkemizden kutsal topraklara gidecek kişi sayısı 80 bine çıkarılmıştı.

    2017 yılında oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti.

    Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu.

    Etiketler: kura , son dakika
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