Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2018 Hac kura tarihi belli oldu

Hac kuraları için uzun zamandır beklenti içerisinde olan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarihi merak ediyor. Peki, yüz binlerce kişinin kilitlendiği 2018 hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, meraka beklenen hac fiyatları kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle, 1 Şubat Perşembe günü halka açık bir şekilde canlı yayınla çekilecek. Kutsal topraklara gidecek olan vatandaşların belirlenmesinin ardından, hacı adaylarından bazı prosedürleri yerine getirmesi talep edilecek.

2017 YILINDA HAC ÜCRETLERİ NE KADARDI?

2017 yılında oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti.

Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu.

GEÇTİĞİMİZ YIL 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KURAYA KATILDI

Kutsal topraklara gidebilmek için geçtiğimiz yıl eski başvurularla birlikte toplam başvuru yapan vatandaşların sayısı 2 milyonu aşmıştı. Bu yıl bu sayının daha fazla olması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılında Suudi yetkililerle imzaladığı protokolle birlikte ülkemizden kutsal topraklara gidecek kişi sayısı 80 bine çıkarılmıştı.