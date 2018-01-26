Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2018 Diyanet kura çekilişi

Hac kuraları, İslam'ın şartlarından biri olan Hacca gitme vazifesini yerine getirmek isteyenlerin odak noktası oldu. Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusuna cevap arayan hacı adayları, bu yıl ibadetlerini gerçekleştirecek kişiler arasında yer alıp alamayacaklarını öğrenecek. Peki, Hac kuraları ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, hacı adaylarının odaklandığı konu hakkında detaylı bilgiler

KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 01 Şubat Perşembe günü saat 11.00'da başkanlığa ait konferans salonunda gerçekleştireceği kura çekilişi, hacı adayları ve yakınları tarafından canlı yayınla izlenebilecek. Canlı yayının tamamlanmasının ardından sonuçlar, toplu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ana sayfasından TC Kimlik Numarası aracılğıyla öğrenilebilecek.

KURAYA KATILIMIN 2 MİLYONDAN FAZLA OLMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda kuraya katılım gösteren kişi sayısının, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 milyon civarında olduğu açıklanmıştı. Bu yılki kuraya katılacak kişi sayısının 3 milyon civarında olması bekleniyor.

HAC VAZİFESİ NASIL YERİNE GETİRİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre Hac vazifesi kısaca şu şekilde yerine getirilecek:

1- Mikat denilen yerde ihrama niyet ederek ihramliklar giyilecek.

2- Mekke’ye varınca Kâbe tavaf edilecek.

3- Safa ile Merve arasinda sa’y yapılacak.

4- Arefe günü Arafat’a giderek vakfe yapılacak.

5- Akşam Müzdelife’de kalarak Müzdelife vakfesini yapılacak. Burada şeytan taşlamada kullanmak üzere taş toplanacak.

6- Kurban Bayramı sabahı (Zilhicce’nin 10. günü) Mina’ya geçerek şeytan taşlanacak.

7- Ardından kurban keserek traş olunur ve ihramdan çıkılır.

8- Kâbe’ye giderek farz olan ziyaret tavafı yapılacak.

9- Son olarak Mekke’den ayrılırken Kâbe’ye gidilerek veda tavafı yapılır ve Hac vazifesi tamamlanmış olunur.