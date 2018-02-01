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    Hac kuraları Diyanet TV üzerinden canlı izlenecek

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Hac kuraları TRT Diyanet TV ve kanalın Youtube hesabı üzerinden takip edilebilecek. 2 milyon 120 bin 967 kişinin kutsal topraklara gidebilmek için başvuruda bulunduğu Hac kuraları,  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Konferans salonunda canlı yayınla gerçekleştirilecek. Hac farizasını yerine getirmek için çekilişi bekleyen birçok kişi, Diyanet TV aracılığıyla kura  çekilişini anbean takip edebilecek. TC ile kura sonuçları sorgulama işlemi ise hac.diyanet.gov.tr adresinden belirlenen saat aralığında erişime açılacak

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılında Hac vazifelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için kura çekilişini gerçekleştirecek. TRT Diyanet TV üzerinden gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, 1 Şubat 21.00 itibariyle TC ile sonuç sorgulama ekranına aktarılacak. Hac kura sonuçları ile birlikte 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Kura sorgu  sayfasında yayınlanacak sonuçlara göre hak sahipleri, 05-16 Şubat tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

    Canlı yayın başladığında buraya eklenecektir.

    HAC KURA SONUÇLARI 21.00'DAN SONRA TC İLE SORGULANABİLECEK

    Diyanet'in konferans salonunda saat 11.00'da başlayacak olan kura çekilişi, akşam saatlerine kadar devam edecek. 80 bin kişinin ismi, bölge bölge canlı yayınla ekranlarda olacak.  Canlı yayını takip edemeyenler için ise akşam saat 21.00 itibariyle Hac kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi (Diyanet.gov.tr)  üzerinden yayınlanacak olan bu sayfada, TC ile sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek.

    KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 5 ŞUBAT PAZARTESİ BAŞLIYOR

    Kura sonuçlarının yayınlanmasının ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan vatandaşlar, kesin kayıt işlemlerini 5 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirecek. Kesin  Kayıt Yaptırabilir belgesini internet üzerinden çıktı alabilecek olan Hacı adayları, bu işlemi müftülükler üzerinden de gerçekleştirebilecek.

    HAK KAZANAMAYANLAR İÇİN YEDEK KURA ŞANSI

    Hac kuraları çekiliş sonuçları bilgisine göre kesin kayıt işlemi için tanınan sürede kaydını gerçekleştirmeyen adayların hakkı, yedek isimlere devrolacak. Yedek isimler ise 22  Şubat-02 Mart tarihleri arasında belirlenecek.

    Etiketler: yayın , canlı , hac , son dakika
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