Hac kura sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemleri nasıl yapılacak? Hacca gidiş tarihi ne zaman?

Hac kura işlemleri için Diyanet tarafından hazırlanan broşürde bir çok önemli kısmın hacı adaylarının dikkatine sunuldu. Hac öncesinde yapılması gereken bir takım işlemler bulunuyor. Peki hac kurasının ardından kesin kayıt işlemleri nasıl yapılıyor? İşte 2018 hac kesin kayıt işlemleri ve dikkat edilmesi gereken diğer hususlar.

• Kesin kayıt hakkı elde edenler "2018 yılı kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini internet üzerinden veya Müftülüklerden belge

talebi esnasında sistemde kayıtlı olan cep telefonuna SMS'te belirtilen şifre ile "Diyanet Organizasyonu" veya "Acenta

Organizasyonu" seçilerek belirlenen kontenjan oranları dâhilinde alabileceklerdir.

• Diyanet organizasyonunu tercih eden hac yolcularımız kayıtlarını müracaat ettikleri il müftülüklerinden tercih ettikleri hac konaklama türüne göre 2-3 veya 4 kişilik oda tercihlerini ve gitmek istedikleri havalimanını seçecek ve ilgili bankalara konaklama türüne ait hac ücretini belirtilen süre içerisinde peşin olarak yatırarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

• Hac ücretinin tüm taksitlerinin ilk hac çıkıș tarihi (17.07.2018) itibariyle ödenmesi durumunda Albaraka Türk, Vakıf Katılım

ve Kuveyt Türk Katılım Bankalarının tüm şubelerinde 6 taksite kadar masrafsız ve vade farksız olarak taksitlendirme imkânı

sunulmaktadır.

• Acenta organizasyonunu tercih eden hac yolcuları Başkanlığımız ile sözleşme imzalayan acentalardan birisiniseçerek kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptıracaklardır. Başkanlığımızca sözleşme imzalayan acentaların listesi http://hac.diyanet.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

• Yolcular kayıt yaptırdıkları müftülükten kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri teslim alacaklardır.

• Kesin kayıt yaptıran yolcular müftülüklerce düzenlenecek“ Hac Hazırlık Kursu ”na ve kâfile bașkanlarınca düzenlenecek

“Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı”na mutlaka katılacaklardır.

• Yolcular müftülüklerin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde menenjit aşısını yaptıracaklar ve aşı kartlarını yanlarında bulunduracaklardır.

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Yurtdışı çıkış harcını kendileri ödeyecekler ve çıkış esnasında ibraz etmek üzere yanlarında bulunduracaklardır.

• Havalimanlarına intikallerin genelde karayoluyla yapılacağını dikkate alarak kesin kayıt esnasında uçuş için kendilerine en

yakın havalimanını tercih etmelidirler.

• Çalınma ve kaybolma ihtimalini dikkate alarak yanlarında fazla miktarda para ve değerli eşya bulundurmamalıdır.

• Suudi Arabistan’da özel ihtiyaçları için harcayacakları paralarını Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki ilgili

Hac Emanet Kurumsal hesabına Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden yatırabilirler. Ayrıca Türkiye’deki yakınları yolcunun

T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyad bilgilerini yazdırarak bu hesaba para yatırabilirler.

• Kaldıkları otel veya binayı bulamadıkları durumlarda “Hac Kimlik Kartı”nın arka kısmında yer alan telefon numaralarını arayarak bulundukları konumu ilgililere bildirmelidirler.

• Uçak veya servis otobüslerine biniş ve inişlerde acele etmemeli, görevlilerin uyarılarına dikkat etmelidirler. Özellikle

Mescid-i Haram’da namaz çıkışlarında meydana gelen ve servis araçlarında yaşanan izdihama maruz kalmamak için Harem-i Şerif’te bir müddet daha ibadetle meşgul olmak yerinde olacaktır.

• Serbest bagaj hakkını aşan ağırlıktaki bagajların ücreti havayolu şirketlerince yolculardan tahsil edilecektir.