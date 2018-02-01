Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kurası çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Hac kuraları çekiliş sonuçları merakla bekleyen hacı adayları, Diyanet'ten gelecek olan son dakika haberlerini merakla bekleniyor. İşte Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı duyuru ve açıklamalar.

Hac kuralarının 2018 çekilişi için tarih bilgisi geldi. Farklı ırkları, renkleri, coğrafyaları ve kültürleri olan ama aynı imanı, aşkı ve heyecanı olan müminleri senede bir defa Kabetullah'ın etrafında bir araya getiren hac ibadet için başvurular 21-29 Aralık tarihlerinde alınmıştı. Peki hac kuraları ne zaman gerçekleşecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac kuraları hakkında detaylar...

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle, 1 Şubat Perşembe günü halka açık bir şekilde canlı yayınla çekilecek. Kutsal topraklara gidecek olan vatandaşların belirlenmesinin ardından, hacı adaylarından bazı prosedürleri yerine getirmesi talep edilecek.

Kutsal topraklara gidebilmek için geçtiğimiz yıl eski başvurularla birlikte toplam başvuru yapan vatandaşların sayısı 2 milyonu aşmıştı. Bu yıl bu sayının daha fazla olması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılında Suudi yetkililerle imzaladığı protokolle birlikte ülkemizden kutsal topraklara gidecek kişi sayısı 80 bine çıkarılmıştı.

2017 yılında oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti.

Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

hac.diyanet.gov.tr de hac kuraları ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yapıldı:

2018 Yılı Hac Kuraları

01.02.2018 Perşembe günü saat 11:00'de

Başkanlığımız Konferans Salonunda çekilecektir.

Sonuçlar 01.02.2018 Perşembe günü Saat 21:00'den itibaren

buradan yayınlanacaktır.