Hac kura sonuçları bugün açıklanıyor! 2018 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı

2018 yılı için yapılan hac kurasına kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 120 bin 967 kişi katıldı. 80 bin kişinin kutsal topraklara gitmeye hak kazanacağı hac kuraları çekildi. Hac kura sonuçları bu akşam Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yayımlanacak. Peki Hac kuraları saat kaçta açıklanacak? TC Kimlik numarası ile sorgulama işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte detaylar

Hacca bu yıl gitmeye hak kazanacakların belirleneceği kuralar çekildi. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının katıldığı kuranın sonuçları saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yayımlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları çekildi. Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımı ile elektronik ortamda yapıldı. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “oda tercihli” veya “otel tercihli” hac konaklama türlerinde sıralamaya konularak çekildi. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayrımı da yapılmayacak.

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANINCA BU ADRESTE OLACAK





Kesin kayıtların tarihi açıklandı

Kurada kesin kayıt hakkı elde edenler, 5-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri de kurasız olarak hacca götürecek. Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz'da başlayacak, 15 Ağustos'ta tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos'ta başlayıp, 20 Eylül tarihinde sona erecek.

316 bin yeni kayıt oluşturuldu

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katıldı. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçları bugün saat 21.00’den itibaren web sitesi üzerinden duyurulacak.

'Katsayılı kura sistemi nedir?'

Katsayılı kura sistemine göre hacı adaylarının belirlendiğini, Suudi Arabistan'ın imkanları artırması durumunda daha fazla vatandaşın hacca gitmesini sağlayacaklarını dile getiren Erbaş, şunları söyledi: "Bu kutsal yolculuğa katılma imkanına kavuşunca, kalbi coşan kardeşimizin sevinci ve heyecanı Allah katında ne kadar değerli ise bu imkana, bu yıl kavuşamadığı için üzülen ve hüzünlenen kardeşimizin hüznü de Allah indinde o kadar değerli ve kıymetlidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım."

Hacı adayının sorumluluğunun müracaatı yapması, niyetini ortaya koyması ve sistem içerisinde gideceği zamanı beklemesi olduğuna işaret eden Erbaş, önemli olanın ahirette Allah huzurunda, "Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim, ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi" diyebilmesi olduğunu vurguladı.

Sonuçlar internet sitesinde yayımlanacak

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi daha sonra illerin plaka sırasına göre devam etti. Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında "oda tercihli ve otel" konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acenta ayrımını da gidilmedi.

Hac için kesin kayıtlar 5-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıtta bulunmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta, dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta yola çıkacağı kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.

'Sadece Türkiye'den hacı gitse bile sayı fazla geliyor'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı konuşmada, “Hac mevsiminin yaklaşması ile birlikte her yıl bu salonda hac kuraları çekilirken büyük bir coşku, farklı bir heyecan ve tatlı bir hüzün yaşanmaktadır. Yaşanan bu heyecan, coşku ve hüzün ülkemizin 81 iline, tüm ilçe, kasaba ve köylerine dalga dalga yayılmaktadır” dedi. Erbaş, hacı adaylarını belirlemede uygulanan kura sisteminin bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulama olduğunu aktardı. Erbaş, şu bilgileri verdi:

“Hacı adaylarının huzurla ibadetlerini yerine getirmesi, karşılaşılan meşakkatlerin hafifletilmesi ve hacılarımızın ibadetin manevi hazzını yaşamaları için büyük gayret göstermekteyiz. Başkanlık olarak hac organizasyonuna çok büyük önem veriyoruz. Devletimizle beraber daha fazla hacı adayını hacca götürebilmek için azami gayret gösteriyoruz. Gönlümüzden geçen kutsal beldelere gidebilmek için müracaat eden herkese bu imkânı sunabilmektir. Ancak, şu anda bütün dünyada on milyonlarca Müslüman hac etmek üzere talepte bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi hac ibadetinin yapılacağı mekân sınırlı olduğundan en fala 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir bir yılda. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olabilmektedir. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır.

Bu yıl şimdiye kadar hacca gitmek için müracaat eden 2 milyon 120 bin 967 vatandaşımız için kura çekilecektir. Kurada ismi çıkan 80 bin hacı adayımız kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmalarını titizlikle sürdürecek ve hiç kimsenin hakkı zayi olmayacaktır. Bizim için asıl olan hacı adaylarımıza hak ettiği hizmeti sunabilmek ve başka bir ülkede milletimizin ve devletimizin onuruna uygun bir temsili gerçekleştirebilmektir. Bunun için azami gayret gösteriyoruz. Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını, heyecanlarını kaybetmeden yeni kuralarını bekleyeceklerdir. Ama umut ve heyecanı devam edecek. Allah, Beytullah sevginiz sebebiyle cennette cemalini görmeyi hepimize nasip eylesin.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki hac kontenjanının 80 bin kişi olduğunu belirterek, "Şu anda ülkemizde 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor." dedi.