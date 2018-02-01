Hac kura sonuçları açıklandı... 2018 hac kura sonuçları Diyanet sorgulama sayfası

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merakla sonuçları beklenen hac kura sonuçları açıklandı. Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından şanslı 80 bin kişi kesin kayıt yaptırma hakkı kazandı. Öte yandan hac kura sonuçlarında ismi çıkmayan vatandaşlar için ikinci bir şansta yer alıyor. İşte, 2018 hac kura sonuçları sorgulama sayfası.

Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu hac kura sonuç ekranında erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş, an itibarıyla T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaparak hac kura sonuçlarına göre kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyor.

KESİN KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

Hac kura sonuçlarına göre 80 bin şanslı kişi arasında yer alan vatandaşlar, 05-16 Şubat tarihleri arasında 'Kesin kayıt yaptırabilir' belgesini internet üzerinden alabilecek. Belgeyi internet üzerinden nasıl edineceklerini bilmeyenler ise Müftülükler aracılığıyla bu belgeleri alabilecek.

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KURADA İSMİ ÇIKMAYANLAR İÇİN İKİNCİ ŞANS

Kurada ismi çıkmayan adaylar, kesin kayıt döneminde kaydını yaptırmayan asil kişilerin yerine kura sırasına göre değerlendirilecek. Yedek olarak bekleyen Hacı adayları için ise bu süreç, 22 Şubat-02 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

İLK KAFİLE 17 TEMMUZ'DA YOLA ÇIKIYOR

Kayıtları netleşen Hacı adayları için ilk çıkış tarihi 17 Temmuz olurken son kafile 15 Ağustos 2018 tarihinde yola çıkacak. Dönüşler ise 25 Ağustos'ta başlayıp, 20 Eylül tarihinde sonlanacak.