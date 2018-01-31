Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak?

Hac kayıtlarıyla ilgili detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Hac 2018 broşürüyle beraber iyice netleşti. İşte kesin kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler;

• Kesin kayıt hakkı elde edenler "2018 yılı kesin kayıt yaptırabilir"belgelerini internet üzerinden veya Müftülüklerden belge talebi esnasında sistemde kayıtlı olan cep telefonuna SMS'te belirtilen şifre ile "Diyanet Organizasyonu" veya "Acenta Organizasyonu" seçilerek belirlenen kontenjan oranları dâhilinde alabileceklerdir.

• Diyanet organizasyonunu tercih eden hac yolcularımız kayıtlarını müracaat ettikleri il müftülüklerinden tercih ettikleri hac konaklama türüne göre 2-3 veya 4 kişilik oda tercihlerini ve gitmek istedikleri havalimanını seçecek ve ilgili bankalara konaklama türüne ait hac ücretini belirtilen süre içerisinde peşin olarak yatırarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

• Hac ücretinin tüm taksitlerinin ilk hac çıkıș tarihi (17.07.2018) itibariyle ödenmesi durumunda Albaraka Türk, Vakıf Katılım ve Kuveyt Türk Katılım Bankalarının tüm şubelerinde 6 taksite kadar masrafsız ve vade farksız olarak taksitlendirme imkânı sunulmaktadır.

• Acenta organizasyonunu tercih eden hac yolcuları Başkanlığımız ile sözleşme imzalayan acentalardan birisini seçerek kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptıracaklardır. Başkanlığımızca sözleşme imzalayan acentaların listesi http://hac.diyanet.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

• Yolcular kayıt yaptırdıkları müftülükten kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri teslim alacaklardır.

• Kesin kayıt yaptıran yolcular müftülüklerce düzenlenecek “Hac Hazırlık Kursu ”na ve kâfile bașkanlarınca düzenlenecek “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı”na mutlaka katılacaklardır.

• Yolcular müftülüklerin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde menenjit aşısını yaptıracaklar ve aşı kartlarını yanlarında bulunduracaklardır.