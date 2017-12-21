Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac müracaatları nasıl yapılır?

Hac müracaatları 2018 yılında bu vazifeye nail olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kontenjan sınırı nedeniyle her yıl kura ile gerçekleştirilen çekilişlerin ardından gidecek isimleri belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac kayıt işlemleri ile dini topraklara gönül veren Müslümanların kaydını almaya devam ediyor. Peki, Hac müracaatları için dikkat edilmesi gereken hususlar neler olacak? İşte, kayıt yenileme ve 2018 Hac fiyatları hakkında detaylı bilgiler



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Hac kuraları için tarih, ilerleyen günlerde açıklanacak.

KAYIT YENİLEME YAPANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Diyanet İşleri Başkanlığı, kayıt yenileme işlemi yapanlar için önemli bir uyarıda bulundu. Geçtiğimiz yıl vermiş oldukları iletişim bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen hacı adayları için şu uyarı yapıldı;

"Kayıtları Başkanlıkça yenilenenler; Hac Konaklama türü, Kayıtlı olduğu İl ve ilçesini, İletişim bilgileri ile Kur’a birliktelik işlemlerinde değişiklik yapmak istedikleri taktirde bu işlemlerini 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklerden yaptıracaklardır."

HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2018 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

“İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra;

a- Müracaatlarını Başkanlığın “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

HAC KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Hac kayıt işlemi için herhangi bir evrak gerekmemektedir. Yalnızca kimlikle gerekli bankalara internet şubesi yoluyla veya direk şubeden ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme işleminin ardından hacı adayları, hac kaydı için müracaatını http://hac.diyanet.gov.tr adresi üzerinden online olarak veya makbuz ile birlikte en yakın müftülüğe giderek yapabilecekler.

Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

HAC KAYIT BAŞVURU KRİTERLERİ

10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde hac kuralarına girilebilir. Engelli vatandaşlar hacca gitmemiş refakatçilerle başvurabilecek. Mahremsiz hacca gidemeyecek bayanlar, hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabilecek. Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak. 7-12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyecek. Ön kayıtta ayrı yerlerde farklı konaklama türlerinde kayıt yapanların birleştirme talebi kabul edilmeyecek. Daha önce başvuranlar ve ilk kayıtların birleştirilmeleri müftülüklerce yapılacak. Hacı adayları, hac konaklama türünü mutlaka seçmelidir.

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Hac kayıt ücreti, 20 TL olarak duyuruldu. Hac kaydı yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte 20 TL'lik kayıt ücretini anlaşmalı bankalara internet şubelerinden veya şube yoluyla yatıracak ve ardından kayıt işlemine başlayacak.

HAC KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Albaraka Türk Katılım Bankası

Halkbank

Kuveyt Türk

Türkiye Finans Bankası

Vakıfbank

Vakıf Katılım

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım

GEÇTİĞİMİZ YIL KAYIT YAPTIRANLAR YENİLEME YAPACAK

2017 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenlerin kayıtları 21 Aralık 2017 tarihinde Başkanlıkça yenilenecektir.

Kaydı yenilenenlerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, hac konaklama tercihlerinde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.

Önceki yıllarda ön kayıtları bulunanlardan, 2017 yılında kayıtlarını yenilememeleri sebebiyle hac kurasına katılamayanların, 2018 yılı hac kurasına dahil olabilmeleri için ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücreti yatırmaları halinde kayıtları önceki kura kat sayıları dikkate alınarak güncellenecektir.

ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMEDE ORTAK KRİTERLER NELER OLACAK?

1- Konaklama Türleri

a) Oda Tercihli Konaklama Türü:

Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebeviye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

b) Otel Konaklama Türü:

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.

Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.

2- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.

3- Vatandaşları iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

4- Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.