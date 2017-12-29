Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hac kayıtları için verilen süre bugün doluyor - Hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanır?

    Hac kayıtları için verilen süre bugün doluyor - Hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanır?

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu hac kayıtları için verilen süre bugün doluyor. Hac ön kayıtları için süreç 21 Aralık Perşembe günü başlamıştı. Başvuru işlemini tamamlayan hacı adayları, şimdi büyük bir merakla sonuç tarihini araştırıyor. Peki hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanır?

    Hac başvuruları için verilen sürenin dolmasına dakikalar kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, hac ön kayıt işlemi bugün tamamlanacak. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabiliyor. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak.

    Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. Kayıt işleminde son saaltere girilmesiyle birlikte sonuç tarihi gündeme geldi. Peki hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanır?

    HAC KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor.

    HAC KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Diyanet İşleri’nin internet adresinde yer alan link içerisinden bankaya para yatırdıktan sonra TC kimlik numaranızı girerek kayıt durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Eğer kayıt işlemleriniz gerçekleşmediyse "21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Anlaşmalı bankalardan herhangi birisine 20 TL yatırmanız gerekmektedir.” yazısı ile karşılaşacaksınız

    Etiketler: hac başvuru
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri