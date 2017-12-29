Hac kayıtları için verilen süre bugün doluyor - Hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanır?

Hac başvuruları için verilen sürenin dolmasına dakikalar kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, hac ön kayıt işlemi bugün tamamlanacak. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabiliyor. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak.



Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. Kayıt işleminde son saaltere girilmesiyle birlikte sonuç tarihi gündeme geldi. Peki hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanır?



HAC KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor.

HAC KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri’nin internet adresinde yer alan link içerisinden bankaya para yatırdıktan sonra TC kimlik numaranızı girerek kayıt durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Eğer kayıt işlemleriniz gerçekleşmediyse "21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Anlaşmalı bankalardan herhangi birisine 20 TL yatırmanız gerekmektedir.” yazısı ile karşılaşacaksınız