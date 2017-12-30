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    Hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

    Hürriyet Haber
    30.12.2017 - 20:34 | Son Güncelleme:

    Hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak eden yüz binlerce hacı adayı konuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Dini vazifelerini gerçekleştirmek için hacca gidecek olan vatandaşlar kura sonuçlarını bekliyorlar. Peki, Hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

    Binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı hac kayıtlarıyla ilgili heyecan sürmeye devam ediyor. Hac kayıt sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini kontrol ediyorlar. Peki, diyanet tarafından kabul edilen 2018 hac kuraları açıklanma tarihi belli oldu mu?

    HAC KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor.

    HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

    Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.

    Etiketler: hac kayıt sonuçları
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