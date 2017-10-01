Habur’da tanklar şafakta çalıştı

Önceki gün haftalık bakım ve onarımları yapılan, namluları temizlenerek atışa hazır hale getirilen TSK’nın karadaki en önemli vurucu güçlerinden olan M-60 tankları, şafak vakti tatbikat arazisinde manevralar yaptı. Mevzilerinden gün doğarken çıkan tanklar, askerlerin mayınlı bölge taraması yaparak oluşturdukları güvenli güzergâhtan geçerek, tatbikat alanındaki tepelere mevzilendi. Tanklar, önceki günlerde olduğu gibi diğer zırhlı araçlarla da birlikte değişik senaryolara uygun seri manevralarını sürdürdü. Irak Özel Kuvvetleri’ne bağlı 33 asker de Türk askeri ile birlikte hücum ve düşman hedefleri ele geçirme çalışmaları yaptı.