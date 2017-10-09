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    Habur'da askerler gece tatbikatı yaptı

    DHA-İHA
    09.10.2017 - 21:16 | Son Güncelleme:

    ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi ile Habur Gümrük Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısında Irak özel kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikatın 22’inci gününde askerler gece tatbikatı gerçekleştirdi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikatta 22'inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerin dahil olduğu tatbikatta askerlere gece eğitimi verildi.

    Haburda askerler gece tatbikatı yaptı

    Temsili sızma girişimine karşı tanklar ve zırhlı araçlar ile tatbikat yapıldı. Temsili tatbikatı başarı ile tamamlayan tank birlikleri, manevralar yaparak birliklerine döndü.

    SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

    Hatay sınır bölgesine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı sürüyor.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden demiryolu ile İskenderun İstasyonu’na ulaşan askeri araçlar, askeri personel tarafından vagonlardan indirilerek güvenlik önlemleri altında konvoy halinde hareket etti. İskenderun’dan hareket eden askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

    Etiketler: habur , tatbikat , şırnak , tsk , TSK
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