Habur'da askerler gece tatbikatı yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikatta 22'inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerin dahil olduğu tatbikatta askerlere gece eğitimi verildi.

Temsili sızma girişimine karşı tanklar ve zırhlı araçlar ile tatbikat yapıldı. Temsili tatbikatı başarı ile tamamlayan tank birlikleri, manevralar yaparak birliklerine döndü.

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Hatay sınır bölgesine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden demiryolu ile İskenderun İstasyonu’na ulaşan askeri araçlar, askeri personel tarafından vagonlardan indirilerek güvenlik önlemleri altında konvoy halinde hareket etti. İskenderun’dan hareket eden askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.