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    Türkiye'den flaş Habur hamlesi: Alternatif sınır kapısı belli oldu

    DHA-İHA
    27.09.2017 - 19:35 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 20:31

    IRAK’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu kararı alması üzerine Kuzey Irak yönetimine karşı Habur Sınır Kapısının kapatılması gündeme gelmesi üzerine Habura alternatif olarak Şırnakın Silopi İlçesi Ovaköy Köyü’nde kapı açılması planlanıyor.

    IKBY’nin bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinin ardından Türkiye’den çeşitli yaptırımlar alınmasıyla ilgili yapılan tartışmalarda, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde bulunan ve Kuzey Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı’nın kapatılacağı tartışılırken,  gözler 2013 yılında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın gündeme geterdiği Silopi Ovaköy ve Aktepe’de 2 yeni sınır kapısının açılmasına çevrildi.

    KONTROL ASKERDE

    Geçen 4 yıl zarfında gündeme gelen ve Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği noktada olan Ovaköy’de her hangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. 5 haneli olan ve kimsenin yaşamadığı Ovaköy Köyde giriş çıkışlar askerler tarafından kontrol ediliyor.

    Sınır Kapısı iddiası bölge halkını umutlandırdı. Vatandaşlar, yıllardır bu sınır kapısının açılmasını bekliyor.

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak’ta yapılan referandumun ardından gündeme gelen Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gözler Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Ovaköy köyüne yöneldi. Birinci derece askeri alan olduğu için köy halkı dışında girişlere izin verilmeyen 5 haneli köyde vatandaşlar, sınır kapısının köylerinde açılacağı yönündeki açıklamalar nedeniyle sevindiklerini söyledi.

    "YILLARDIR AÇILMASINI BEKLİYORUZ’’

    İHA ekibinin ulaştığı Ovaköy köyünde ikamet eden Rıdvan Kuytan, ikinci bir kapının açılmasının her açıdan çok iyi olacağını söyledi. Kuytan, "Kapının bizim köyde açılması, çok sevindiricidir. Habur’un kapatılmasını istemiyoruz, ikinci bir kapı olarak Ovaköy’un açılması bölge halkı için de çok iyi olur. Halkın durumu çok daha iyi olur. Kapı açıldıktan sonra halkın maddi durumu da iyi olur. Kapının açılması iş anlamına gelir. Habur’dan gideceğime buradan giderim. Bu bölge halkı için çok iyi olur. Yıllardır, iki yılda bir açılacak diye haberler çıkıyor. Umarım kapı bu sefer açılır’’ dedi.

     

     

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    Etiketler: habur , ovaköy , sınır kapısı
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