Yenimahalle’de 650 çocuğa sünnet

Program kapsamında ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerden 650 çocuğun sünneti ücretsiz olarak yapıldı. Çocuklar, TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun halk oyunu gösterileri ile başlayan şölende kendileri için kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi. Palyaçoların düzenlediği aktiviteler ve animasyonlar eşliğinde keyifle vakit geçiren Yenimahalleli minikler, kurulan şişme futbol alanında kıyasıya mücadele etti. Sevilen sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Evren Çelik, Duygu Kutlu ve Serdar Şimşek seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle ilçe sakinlerine muhteşem bir gün yaşattı. Sünnet şölenine katılarak, minikler ve aileleriyle birlikte günün anısına fotoğraf çektiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “10 yıldır düzenlediğimiz etkinlikler ile 7 binin üzerinde çocuğumuzun sünnet törenini gerçekleştirdik” dedi.