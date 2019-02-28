Ara
MENÜ
Haberler >Haberler>İstanbul merkezli PKK operasyonu

İstanbul merkezli PKK operasyonu

İHA
28.02.2019 - 09:29 | Son Güncelleme:

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik dün gece İstanbul, Muş, Mardin ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen PKK’lılardan elde edilen bilgi ve örgütsel dokümanların deşifre edilmesi ile takibe alınan 11 örgüt üyesi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, PKK’yı simgeleyen bez parçaları, örgütsel dergi, kitap ve dokümanlar geçirildi. Yakalanan 11 PKK’lı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Etiketler: gündem , haber
Son Dakika Haberler

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

      Sayfa Başı

      © Copyright 2019
      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.