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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Denizli'de FETÖ'ye 6 tutuklama

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Denizli'de FETÖ'ye 6 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, geçen salı günü, kent merkezinde belirlenen 10 adrese operasyon yapıldı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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