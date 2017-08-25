CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafına ilişkin “Ben adalet diyorum o atlet diyor” açıklamalarını değerlendirmesi istenen Ünal, “Dikkat çekici ama başarılı değil. Adalet kurultayını bundan sonraki süreçte atlet kurultayı ile özdeşleştirmek de başarılı olmayan bir halkla ilişkiler faaliyetidir. Sayın Genel Başkan’ın atletle oturmasında herhangi bir sakınca söz konusu değil. Sakınca olarak gördüğümüz şey, bir siyasetçinin atletle fotoğraf çektirmesi başka bir şeydir. Bu, vatandaştan, halktan birisi olmak demek değildir. Halktan birisi olmak öncelikle halkın yer sofrasına diz kırıp oturabilmektir. Ayakkabıyla eve girmek demek değildir. Yoksa atlet ile otururken haberim yokmuş gibi çek kıvamında bir poz vermenin bir tasarım olduğu, bu tasarımdan dolayı da duyulan rahatsızlığın farklı kesimler tarafından dile getirilmesidir bu. Tartışmanın fazla uzatılmasından yana değiliz.” dedi.



DEĞİŞEN ŞEY NE

Ünal, basın toplantısında özetle şunları söyledi: (Koray Aydın’ın, Meral Akşener’i 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi) Bunlar düne kadar ‘En iyi ülkücü biziz’ diyorlardı. Bugün ‘En iyi merkez sağ biziz’ diyorlar. Yarın ne diyeceklerini bilmiyoruz. Bakalım parti olsunlar. Değerlendirme yapmamız için henüz daha çok erken. Koray Aydın’ın açıklamaları vardı. Şunu da açıklaması gerekiyor. Daha önce FETÖ tarafından himayesine alındığını açıkladığın bir yapıya dahil olduysan bir şey değişti demektir. O değişen şey nedir?”



(Partideki istifalara ilişkin) İstişare yoluyla istifa ettiler. Bu arkadaşlarımız onurlu şekilde görevlerini yapmışlardır. Birilerinin başka anlamlar çıkarması da doğru değildir. Arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir disiplin suçu, itham söz konusu değil. Nöbet değişimidir. Önümüzdeki günlerde de süreç devam edecek.



TEZCAN'DAN ÜNAL'A FOTOĞRAFLI YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın, “Vatandaştan halktan birisi olmak demek, öncelikli olarak halkın yer sofrasına diz kırıp oturabilmektir” sözlerine fotoğrafla yanıt verdi. Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü sırasında bir köy evine konuk olduğu ve yer sofrasında yemek yediği sırada çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Saray sofralarından başını kaldıramayan Mahir Ünal’a ithaf olunur” mesajına yer verdi.







