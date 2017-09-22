Haberi canlı yayında alınca...

9 yaşındayken (2011 yılı) cinsel istismara uğrayan Kader B., öz babası Ali B. tarafından 13 yaşında Kayseri'ye götürüldü.

Kader'in velayeti annesinde olmasına rağmen, baba Ali B., çocuğu 2 yıl anne Fadime Erbudak'a göstermedi. Kızını iki yol boyunca göremeyen Fadime Erbudak Fox TV'de hafta içi her gün 10:45'de canlı yayınlanan Kaybolan Çiçekler programına başvurdu.

"KIZIMI BULUN, EVLENDİRMİŞLER"

Programa konuk olan Fadime Erbudak, kızı Kader'in öz babası Ali B. ile birlikte evden çıktığını ve o günden beri göremediğini söyledi. Kaybolan Çiçekler ekibinin yaptığı araştırmaya göre 13 yaşındaki Kader, Kayseri'de babası Ali B. ve üvey üvey annesinin zoruyla, iki yıl önce dini nikahla İsmail Ü. ile evlendirildi. Kader, evlendirildikten sonra, daha önce de eski karısına şiddet uygulayan 25 yaşındaki kocasından dayak yemeye başladı. Yaşadığı şiddeti dayısına anlatırken bile korku yaşayan ve evden kaçmak isteyen Kader bu sürede okula gidemedi. Tüm bu bilgilere ulaşan program ekibi emniyet güçlerine haber verdi.

İKİ AYRI YERE CANLI YAYINDA BASKIN

Kader'in bulunduğu yönünde gelen ilk ihbar üzerine Kayseri'ye gidildi. Ancak Kader polis operasyonundan 14 saat önce üvey annesi tarafından İzmir'e kaçırıldı. Kader'in kaçırıldığı ikinci yerde de program ekibi ve Jandarma bekliyordu. Bu kez Kader ve babasının bulunduğu eve canlı yayında baskın yapıldı. 15 yaşında olan Kader zorla alı konulup evlendirildiği için devlet tarafından koruma altına alındı. Ali B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bu sırada stüdyoda bulunan anne Fadime Erbulak büyük sevin yaşadı. Çocuğunun bulunmasıyla çok heyecanlanan anne bayıldı. Bayılan kadına ilk müdahaleyi stüdyodakiler yaptı.

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