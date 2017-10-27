Haberi canlı yayında aldı: Bir kez daha yıkıldı

18 Ocak 2011 tarihinde 14 yaşındayken, ablası Şerife’ye Yükseköğretime Geçiş Sınavıÿ ormu almak için evinden çıkan Melike, bir daha dönmedi. Anne Fatma Toyguncu’nun yaklaşık 7 yıl boyunca kızı Melike’yi arama ve kavuşma çabaları şöyle gelişti:

Melike Toyguncu’yu 14 yaşındayken kaçırıp, 20 gün bir evde alıkoyduğu tespit edilen ve cezaevine konulan sanıklar M.A., O.M. ve C.Y., kısa sürede tahliye edilerek tutuksuz yargılandı. Kızı kayıp anne Fatma Toyguncu, Melike’yi kaçırdığı iddia edilen sanığın bir yakının kendisini aradığını ve "Melike’yi öldürüp, Sincan’ın içinden geçen 2 metre derinliğindeki dereye atmış" dediğini söyledi.

Fatma Toyguncu, kızını kaçırdığı iddia edilen sanıklardan birinin de cezaevindeki koğuş arkadaşına, "Melike’yi öldürüp Cimşit Mezarlığı’na gömdüm dediğini öğrendi.

17 MEZAR AÇILDI

Anne Toyguncu, kızının cesedini gelen ihbarlar üzerine önce Sincan deresinde, ardından mezarlıkta arattı. Mahkeme kararıyla mezarlıktaki 17 ayrı mezar açılıp, yapılan DNA testleri sonucu Melikenin cesedine bir türlü ulaşılamadı. Bu sürede baba Mahmut Toyguncu da üzüntüsünden sağlığından oldu.

Kızları için çalmadık kapı bırakmayan anne Fatma Toyguncu, katıldığı bir televizyon programına gelen telefon ihbarı üzerine umutlandı ve büyük sevinç yaşadı. Malatya’daÿverilen adrese giden Toyguncu, karşısına çıkan kızın, kayıp evladına tıpatıp benzediğini gördü. Kız, adının ’Tuğba’ olduğunu söylese deÿFatma Toyguncu, kendisine sarılarak, "Ben onu kokusundan tanırım" dedi. Toyguncu, babasıyla yaşayan kızı İstanbul’a götürüp, psikolojik tedavi aldırmaya başladı.

DNA TESTİ SONUCUYLA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu gelişmelerin ardından, Tuğba ve anne Fatma Toyguncu’dan alınan DNA testi sonucu, bugün televizyon programında açıklandı. Program sunucusu, "Maalesef, Melike çıkmadı" deyince, anne Fatma Toyguncu bir kez daha yıkılarak gözyaşlarına boğuldu. Yıllar sonra kızına kavuştuğunu sanan Toyguncu, stüdyoda Tuğba’ya sarılırken ağladı. Kızının kaçırılıp, başkasına verildiğini iddia eden Fatma Toyguncu, şunları söyledi:

"İnanamıyorum. Kızımı yok eden Muharrem neden Melike dedi. Muharrem, senin bitişin, sonun geldi. Benim gibi sen de her şeyi kaybettin. Aynı benim gibi yıkılacaksın. Benim yıkılışımın şimdi tarifi yok. Nasıl ’Melike yanınızda’ diyebiliyor? Artık yeter, suçlular çıksın meydana. Nasıl ellerini kollarını sallaya sallaya gezebiliyorlar? Melike’me sarılıyorum gibi sana sarılıyorum. Ne yaptınız yavruma, yok ettiniz. 17 mezar açtırdınız, dereleri arattırdınız. Benim yavrum nereye gider?."

’BEN FATMA ANNEMİN YANINDA KALMAK İSTİYORUM’

Tuğba ise Fatma Toyguncu'ya sarılıp, babası ile Malatya'ya dönmek istemediğini söyledi. Genç kız, 51 yaşındaki birisiyle zorla yaşatıldığını ileri sürerek, "Ben Fatma annemin yanında kalmak istiyorum" dedi.