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    Habercilerin sanatsal fotoğrafları

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Mixer’de açılan ‘Devinim Algısı’, Kürşat Bayhan, Çağdaş Erdoğan, Furkan Temir ve Murat Şaka’nın fotoğrafçılık ve haberciliğin kesiştiği ortak alanlara parmak basan işlerini Türkiye ve dünyanın son bir yılına ışık tutan bir seçkiyle izleyiciye sunuyor.

    Günümüzde fotomuhabirliğiyle sanatsal fotoğraf arasındaki çizgi giderek inceliyor. 1930’larda kolay taşınabilir teknolojiler fotomuhabirliğini meslek haline getirirken, günümüzde sanat müzelerinin ünlü fotomuhabirlerinin çalışmalarına yer vermesi bu konuda tabuların yıkılması için önemli bir adım oldu. Mixer’de açılan ‘Devinim Algısı’, Kürşat Bayhan, Çağdaş Erdoğan, Furkan Temir ve Murat Şaka’nın fotoğrafçılık ve haberciliğin kesiştiği ortak alanlara parmak basan işlerini Türkiye ve dünyanın son bir yılına ışık tutan bir seçkiyle izleyiciye sunuyor. 27 Kasım’a kadar...

    Etiketler: Kitapsanat , Murat Saka , Mixer Galeri
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