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Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı

İSTANBUL (AA)
18.03.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 
Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı

Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuvvetli, batısında ise zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Etiketler: istanbul , Meteoroloji , sağanak yağmur
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