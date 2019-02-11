Konuşmada elektrik gidince Bolton alay etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaşanan elektrik kesintisine ilişkin Twitter hesabı üzerinden alaycı bir yorum yaptı. Bolton, kesintinin yaşandığı anların görüntüsünü Twitter’dan paylaşarak, “Venezuela’da Maduro mafyasının üzerindeki ışıklar kesiliyor” ifadelerini kullandı.





GAZPROMBANK YALANLADI

Öte yandan Rusya’nın enerji devi Gazprom’a bağlı Gazprombank, Reuters haber ajansının, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın Rus bankasında yeni hesaplar açtığı yönündeki iddiasını yalanladı. Reuters dün erken saatlerde ismini vermediği bir kaynağına dayandırarak geçtiği haberde, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan PDVSA’nın Gazprombank’ta ortak petrol girişimleri için yeni hesaplar açtığını ve müşterilerinden, petrol satışları karşılığı yapacakları havaleleri Gazprombank’taki bu hesaplara geçirmelerini istediğini iddia etmişti.

MORALES’TEN GUAİDO’YA ABD MÜDAHALESİ TEPKİSİ

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela’daki muhalif lider Juan Guaido’nun, ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası askeri müdahalesini reddetmemesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, kendini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guiado’nun beyanatlarını reddettiklerini vurguladı. Guaido’nun açıklamalarının Latin Amerika’da bir savaşa davetiye çıkardığını belirten Morales, şu ifadeleri kullandı: “Juan Guaido’nun Venezuela’ya yönelik ABD müdahalesini kabul edeceklerine dair yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Guiado’yu tanıyan kardeş devlet başkanları acaba şimdi ne düşünüyorlar?”