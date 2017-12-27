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    Güzellik merkezine sabaha karşı şoke eden baskın!

    BURSA (İHA)
    27.12.2017 - 14:08 | Son Güncelleme:

    Bursa’da gece saatlerinde bir güzellik merkezi önüne gelen kimliği belirsiz şahıslar, önce çevredeki araçları tekmeledi, daha sonra iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, Osmangazi'ye bağlı Hocahasan Mahallesi’ndeki bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 04.00 sıralarında işyeri önüne ticari bir araçla gelen kimliği belirsiz 3 şahıs, önce çevredeki araçları tekmeledi. Ardından şahıslardan biri yanında getirdiği pompalı tüfekle güzellik merkezine ateş açtı. Camı delen saçmalar iş yerinin duvarlarına isabet etti.

    Sabah saatlerinde işyerini açmak için gelen A.Y, dükkanın camının kurşunlandığını görünce durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

     

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    Etiketler: Bursa , güzellik merkezi , saldırı
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