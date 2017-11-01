Güzellerin kadına şiddet eylemi

Kadın haklarına dikkat çekmek isteyen yarışmacılar, yıllarca süren bir geleneği bozarak, vücut ölçüleri yerine istismara uğrayan çocukların ve öldürülen kadınların rakamlarını dile getirdi. 2018 Miss Peru’nun kazananı Romina Lozano, “Ben Callaomy bölgesini temsil ediyorum ve benim ölçülerime göre, 2014 yılından bu yana 3 bin 114 kadın, insan kaçakçılığına kurban gitti” dedi. Yarışmacılardan Camila Canicoba ise “Lima’yı temsil ediyorum. Benim ölçülerime göre, son dokuz yılda şehrimde 2 bin 202 kadın, erkekler tarafından öldürüldü” şeklinde konuştu.