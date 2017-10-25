Güzel yüzüm bana yeter

Belçika’nın Catholique de Louvain Üniversitesi’nde, yaşları 18 ile 80 arasında değişen 596 kadınla yapılan araştırma, yüz hatlarının güzelliğinin kadınlara vücut hatlarının güzelliğinden daha fazla cinsel özgüven sağladığını ortaya koydu.
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