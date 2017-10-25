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    Güzel yüzüm bana yeter

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 23:39 | Son Güncelleme:

    ÇEKİCİ göz, dudak ve kulaklara sahip olduğunu düşünen kadınlar cinsel hayatında daha mutlu.

    Belçika’nın Catholique de Louvain Üniversitesi’nde, yaşları 18 ile 80 arasında değişen 596 kadınla yapılan araştırma, yüz hatlarının güzelliğinin kadınlara vücut hatlarının güzelliğinden daha fazla cinsel özgüven sağladığını ortaya koydu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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