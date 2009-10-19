KÄ±smet bu pazaraymÄ±ÅŸ. FenerbahÃ§e dokuzuncu haftada ilk kez yenildi. Åžimdi herkes Fenerâ€™in ne kadar ne oynadÄ±ÄŸÄ± konusunda ahkam kesmeye ve derbi Ã¶ncesi havayÄ± germeye baÅŸlayabilir. FenerbahÃ§eâ€™nin ligin baÅŸÄ±ndan beri maÃ§ kazandÄ±ÄŸÄ± futboldan farklÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Fener aslÄ±nda iyi oynamÄ±yor parantezinde tÃ¼m maÃ§larÄ± gÃ¶rmek gerektiÄŸini bir kenara bÄ±rakÄ±rsak, Gaziantep deplasmanÄ± FenerbahÃ§eâ€™nin eksik kadroyla oynadÄ±ÄŸÄ± standart oyunlarÄ±ndan birini gÃ¶rdÃ¼.Â

MaÃ§Ä± iki bÃ¶lÃ¼mde deÄŸerlendirmek gerekli. Ä°lk saat ve son yarÄ±m saat. Ä°lk bÃ¶lÃ¼mÃ¼n sonu Roberto Carlosâ€™un sarÄ± kartÄ± gÃ¶rmesi ile FenerbahÃ§eâ€™nin sol kanadÄ±nÄ±n artÄ±k sinyaller vermeye baÅŸlamasÄ±na denk geliyor. MaÃ§Ä±n en Ã§alÄ±ÅŸkanlarÄ±ndan Wedersonâ€™un birbiri ardÄ±na attÄ±ÄŸÄ± deparlardan bitap dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine gelen sinyaller Daumâ€™u da harekete geÃ§irip oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸine yÃ¶nlendirmiÅŸti ama Santos Antepâ€™teki maÃ§a baÅŸka bir alemden katÄ±lmÄ±ÅŸ gibiydi.Â Â

Edip Uras yazÄ±yor

Ä°lk saat iÃ§inde FenerbahÃ§e maÃ§Ä±n baÅŸlarÄ±nda Semihâ€™in ayaÄŸÄ±ndan bulduÄŸu golle rahatlarken, Ã¶zellikle orta alanda Emre ve Christianâ€™Ä±n verimli oyunu ile gelen Antep ataklarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kesmeyi baÅŸardÄ±. Cesarâ€™Ä±n ÅŸutlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda FenerbahÃ§e kalesi bÃ¼yÃ¼k tehlikeler atlatmadÄ±, kalede Volkan yaptÄ±ÄŸÄ± kurtarÄ±ÅŸlarla baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±, FenerbahÃ§e hÄ±zlÄ± paslarla aktÄ±ÄŸÄ± Gaziantep kalesinde bir ikinci gol bulabilirmiÅŸ gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yordu. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de aynÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ verdi. Tek farkla: FenerbahÃ§e orta alanÄ±nda Emre yorulmuÅŸtu, Alexâ€™in yerindeki Mehmet Topuz etkisizleÅŸmiÅŸti, KazÄ±m top taÅŸÄ±maz olmuÅŸtu. GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™Ã¼n Ã§Ä±kmadan Ã¶nceki dakikalarda veriminin dÃ¼ÅŸmesi Cesarâ€™Ä±n yanÄ±nda Olcanâ€™a da bÃ¼yÃ¼k boÅŸluklar yarattÄ±. O dakikaya kadar nisbeten rahat oynayan Bilica â€“ Ã–nder ikilisi zorlanmaya, oyun daha Ã§ok FenerbahÃ§e yarÄ± alanÄ±n ve hatta ceza sahasÄ± Ã§evresine taÅŸÄ±nmaya baÅŸladÄ±. Ä°kinci golÃ¼ bulamayan FenerbahÃ§e, tek gollÃ¼ galibiyetle seriye devam etme niyetindeydi, futbolcular ve taraftarlar iÃ§in son dÃ¼dÃ¼k adeta bir serap niteliÄŸi kazanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ki, Ã¶nce beraberlik golÃ¼ geldi. Bekirâ€™in uzatma dakikalarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± gereksiz faul de Cesarâ€™a muhteÅŸem bir ikinci gol atma ÅŸansÄ± yaratÄ±nca FenerbahÃ§e Antepâ€™ten puansÄ±z dÃ¶ndÃ¼.Â

KÄ±rmÄ±zÄ± SiyahlÄ±lar geriye dÃ¼ÅŸmelerine karÅŸÄ±n orta alanda boÅŸluk bÄ±rakmadan oynadÄ±lar, son on dakikaya girilmesine raÄŸmen takÄ±m savunmasÄ±nda zaaflara dÃ¼ÅŸmediler ve topu ileride tutmasÄ±nÄ± ve kaybettikleri toplar iÃ§in savaÅŸmasÄ±nÄ± bildiler. FenerbahÃ§e de maÃ§Ä±n ilk saatinde bunu yaptÄ±ÄŸÄ±ndan SÃ¼per Lig izleyicileri gerÃ§ekten gÃ¼zel bir maÃ§ izlediler. Son bÃ¶lÃ¼mde ayakta kalan ve maÃ§Ä± Ã§evirebileceÄŸine inanan ev sahibi takÄ±mdÄ±, FenerbahÃ§e sÃ¼rekli galibiyetle gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu muhteÅŸem seriyi beraberlikle bitirmedi.Â

FenerbahÃ§e maÃ§Ä± kazanabilir miydi? Mutlaka, evet. Ancak eksiklerinden biri Alex olunca, maÃ§ iÃ§inde GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™Ã¼ kaybedince, Mehmet Topuzâ€™un son yarÄ±m saat aksamasÄ±na Daum geÃ§ tepki verince ve tabii Gaziantepspor gol iÃ§in yÃ¼klenince maÃ§ dÃ¶ndÃ¼. Cesar ilginÃ§ bir forvet, ligin en fazla ÅŸut atan oyuncusu. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde vuruyor. Ä°lk yarÄ±da ilk golÃ¼n benzeri bir pozisyonda da golÃ¼ bulabilirdi, ancak attÄ±ÄŸÄ± iki gol de klastÄ±. Olcan ve Ivan sol kanatta Ã§ok iyiydiler.Â Â

Ä°lerleyen dakikalarda maÃ§Ä±n kaderini kanatlardaki dengeler belirledi. Carlos formsuz. Wederson Ã§Ä±ktÄ±, FenerbahÃ§e ilk golÃ¼ o kanattan yedi. SaÄŸda KazÄ±m 60 dan sonra oyundan dÃ¼ÅŸtÃ¼ GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l de gidince yerine gelen Bekir gÃ¼Ã§lÃ¼ Antep sol kanadÄ± ile baÅŸa Ã§Ä±kamadÄ±. Frikik Ã¶ncesi faul de bu kanattan geldi.Â

FenerbahÃ§e orta alanda SelÃ§ukâ€™u kullanabilir, oyunu kalesinden daha uzakta oynamaya Ã§alÄ±ÅŸabilirdi, Gaziantepspor orta alanÄ±nda Ferdiâ€™nin giriÅŸinden sonra yÃ¼kselen direnÃ§ karÅŸÄ±sÄ±nda Santosâ€™un halsiz oyunu doÄŸru hamleyi getirmedi.Â

Lige renk katan maÃ§lar bÃ¶yle olmalÄ±.. Bu gece herkes biraz daha rahat uyuyacak gibiâ€¦