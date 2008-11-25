DiÄŸerleri ise Trabzon, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Konya, Denizli, EskiÅŸehir, Antalya ve Kocaeliâ€™nin ÅŸehir takÄ±mlarÄ±. (SÄ±ralama ligdeki puan durumuna gÃ¶re yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.)

GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

BÃ¼tÃ¼n bu ÅŸehirler, TÃ¼rkiye ekonomisinde Ã¶nemli yerlere sahip. ÅŸehrin sosyal hayatÄ±nda bu takÄ±mlar Ã¶nemli. MaÃ§larÄ±n olacaÄŸÄ± gÃ¼nlerde, (Ã¶zelliklede ÃœÃ§ BÃ¼yÃ¼klerin maÃ§larÄ±), sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸlayan hareketlilik ve heyecan gÃ¼n boyu devam eder. KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸlayÄ±nca takÄ±mlarÄ±na destek veren taraftarlar, maÄŸlup olsalar bile evine dÃ¶nerken yoÄŸun duygular iÃ§indedir. Hele bir de galip gelmiÅŸlerse, sadece o gece deÄŸil bÃ¼tÃ¼n hafta sevinÃ§ devam eder. (Bu sezon bunu Ã§ok yaÅŸÄ±yorlar.)

Gelelim Ä°zmirâ€™in durumuna.

TÃ¼rkiyeâ€™nin 3. bÃ¼yÃ¼k ili. EÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve benzeri konular da ise ilk sÄ±rada yer alÄ±r. Son dÃ¶nemlerde ekonomik olarak fazla bir hareketliliÄŸi olmasa da, kÃ¶klÃ¼ ve bÃ¼yÃ¼k sanayi tesislerine sahiptir. YÄ±llar boyunca, yoÄŸun bir Levanten cemaatle birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan ve her iki toplumunda iliÅŸkiler konusunda aÃ§Ä±k davranmalarÄ±yla, hayata bakÄ±ÅŸ tarzÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikler olarak birÃ§ok Avrupa Åžehrinden daha ileri seviyededir.

KÃ¶klÃ¼ ve Ã¶nemli Futbol kulÃ¼pleri vardÄ±r. ZamanÄ±nda Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar da elde edilmiÅŸtir. Ä°yi futbolcular yetiÅŸtirip, TÃ¼rk Futboluna hediye etmiÅŸtir. Hemen akla gelen isim, gÃ¼ndemde olan biri olduÄŸundan Mustafa DENÄ°ZLÄ°â€™dir. KulÃ¼p yÃ¶netimleri de, her zaman kaliteli ve Ã¶nemli kiÅŸilerden oluÅŸmuÅŸtur. YÄ±llarca ALTAYâ€™Ä±n BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Mahmut Ã–ZGENER, ÅŸimdi TÃ¼rk Futbolunu ileri gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Ä°zmir ATATÃœRK StadÄ±, seyir aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok fazla keyif vermese de, 80,000 kiÅŸiyi bir araya toplayÄ±p, TribÃ¼n Åžov yapmak iÃ§in bulunmaz bir mekandÄ±r. Sadece ÃœÃ§ BÃ¼yÃ¼klerin maÃ§larÄ±nda deÄŸil, GÃ–ZTEPE â€“ KARÅžIYAKA maÃ§larÄ±nda da, tribÃ¼nler tamamen dolmaktaydÄ±.Â

Ama maalesef, uzun bir sÃ¼re SÃ¼per Ligde Ä°ZMÄ°R takÄ±mÄ± bulunmamaktadÄ±r. ALTAY birkaÃ§ kez SÃ¼per Lig kapÄ±sÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼. Bu sene ise son haftalarda istediÄŸi sonuÃ§larÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in birkaÃ§ basamak aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼. DÃ¼nkÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nÄ± kazansaydÄ± tekrar Ã¼stlerde yerini alacaktÄ±. AyrÄ±ca bu sene KARÅžIYAKA Ã§ok farklÄ±. SÃ¼per Ligi Ã§ok fazla istiyor. Seyircisi coÅŸkulu. GeÃ§en hafta Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylar yaÅŸandÄ±. Bu olay Ä°zmirâ€™deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bir Ã¶lÃ§Ã¼de ortadan kaldÄ±rdÄ±. Ä°nÅŸallah bir daha ne bÃ¶yle bir olay yaÅŸanÄ±r, ne de iÃ§lerinde biri birlerinin kuyusunu kazarlar.

KARÅžIYAKA ve ALTAY SÃ¼per Lige Ã§Ä±kmak istiyorlarsa, mutlaka ilk ikiye girip, iÅŸi bitirmeleri gerekir. Play Offâ€™larda ÅŸanslarÄ± olmaz.Â

Sizi SÃ¼per Ligâ€™e acil bekliyoruz..