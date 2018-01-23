'Güzel insanlar sözünü cemaat olarak yorumladım'

SÖZCÜ gazetesinin sahibi Burak Akbay ve çalışanları hakkında açılan davaya 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay duruşmaya izleyici olarak katıldı. Gazeteci yazar Fehmi Koru, 2010’da yazdığı yazısında yer alan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın “yurtdışında cemaat okullarında okuduğu” iddialarına ilişkin tanık olarak dinlendi.



‘O ZAMAN FETÖ YOKTU’

Fehmi Koru özetle şunları söyledi: “2010’daki bir yazımdan hareketle başka şeyler yazıldı. O sebeple savcılığa çağırıldım. Orada anlattığım gibi bir yurtdışı seyahatimde Ertuğrul Akbay, o sırada oğlunun yurtdışında olduğunu, güzel insanlarla tanıştığını, dini hassasiyetlere sahip, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olduğunu söyledi. Bugün geriye baktığımda, Ertuğrul Akbay’ın bunları o dönemin şartları içinde, mübalağalı bir övünme meselesi olarak söylediğini düşünüyorum.” Mahkeme Başkanı’nın, “Güzel insanlar kim, cemaat veya FETÖ mü?” diye sorması üzerine Koru, şunları söyledi: “Bu 1990’ların ilk yıllarında olan bir konu. O zaman FETÖ yok, cemaat olarak adlandırılan bir grup vardı. Güzel insanlar sözünü oraya çektim. Başka yurtdışında bu tür çalışmaları olan insanlar olmadığını düşünerek oraya çektim. Yazımda o kanaate sahip olduğum için o dönemde cemaatle irtibatlı güzel insanlarla tanışmak olduysa, ev sohbetleri olmuşsa o yöne işaret edecek bir cümleyi kurdum. O zaman FETÖ yoktu, ‘güzel insanlar’ ifadelerini ben cemaat olarak yorumladım.”



Duruşmada tanık olarak dinlenen Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan 2007’de Gözcü gazetesinin kapatılması üzerine arkadaşlarının işsiz kalmaması için Ertuğrul Akbay’a teklif götürdüğünü ve Sözcü gazetesinin de kendisinin götürdüğü bu teklif üzerine 2007’de kurulduğunu anlattı.



YAKALAMA KARARI KALDIRILMADI

Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep eden avukat Celal Ülgen, davanın sanıklarından gazeteci Gökmen Ulu’nun Afrin’de görevlendirilmek istendiğini, bu nedenle hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı ile diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ilişkin talebi reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



