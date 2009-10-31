Ä°ki takÄ±mda Ã§ok iyi mÃ¼cadele etmediler belki de, ama sahada kazanmak arzusunda olan iki takÄ±m vardÄ±. AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± kÃ¶tÃ¼ hale getirmeye deÄŸil, Ä°nÃ¶nÃ¼â€™de aslanlar gibi mÃ¼cadele etmeye gelmiÅŸler. Ve varÄ±yla, yokuyla sahaya yansÄ±ttÄ±lar, mÃ¼cadelelerini, tebrik ederiz.

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Kara Kartal bugÃ¼n olumlu iÅŸler yaptÄ± sahada. Ã–zellikle Ernst, Ferrari, Toraman ve Fink i Ã§ok beÄŸendim. Ama Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±'yÄ± ayrÄ± bir beÄŸendim. Helal olsunâ€¦ AldÄ±ÄŸÄ±n parayÄ± son kuruÅŸuna kadar Ã¶deyeceÄŸine inanÄ±yorum. GÃ¼n geÃ§tikÃ§e Ã§ok daha iyi olacaÄŸÄ± belli. UmarÄ±m Mustafa hoca daha Ã§ok ÅŸans verir bu genÃ§ , umut veren oyuncuya...

Â Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

GÃ¼n geÃ§tikte daha iyi olduÄŸunu gÃ¶zlÃ¼yor BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n. Ama halen bir ilk 11'i maalesef yok. Aciz kaldÄ±k tÃ¼m taraftarlarla beraber. Acaba bu hafta nasÄ±l bir 11 le Ã§Ä±kacak hoca?

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SayÄ±n Denizlinin bu hafta deÄŸiÅŸtirdiÄŸi oyuncularÄ± yerinde buldum ilk defa. Ama 11' i bÃ¶yle olmamalÄ±ydÄ± bence. GeÃ§en haftanÄ±n en iyisi Ekrem DaÄŸ yedek olmamalÄ±ydÄ±.. Sonucunda kazanan Denizli olduÄŸuna gÃ¶re tebrik edeceÄŸiz...

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Bir tebrik de arkadaÅŸÄ±m Kerim' e. Her maÃ§Ä±n ardÄ±ndan gÃ¶zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶lÃ§Ã¼de imla hatalarÄ±mÄ± dÃ¼zelttiÄŸi iÃ§in..

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BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ±kÃ§a, kazanmayÄ± Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±, bu olumlu bir adÄ±m. Yolunuz aÃ§Ä±k olsun.. AnkaragÃ¼cÃ¼ gibi bir engeli de zorlada olsa kazandÄ± ve milyonlarca taraftarÄ± mutlu etti.. Bu taraftar bunlarÄ± hak ediyor..

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BU ALEMDE Ã‡ARÅžI HERÅžEYE KARIÅžI

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(BaÅŸkanÄ±n gelmediÄŸi maÃ§larÄ± kazanÄ±yoruz SayÄ±n BaÅŸkan maÃ§lara gelme)