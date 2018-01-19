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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
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    Güzel bir haberim var

    Naim Dilmener
    19.01.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

    Yeni bir albüm için iyi bir haberci ‘Geyikli Masallar’. Burcu Tatlıses, gündelik yaşamımızı esir almış telaşa/koşturmacaya aldırmaksızın, insani olan her şeyi şarkılarının orta yerine yerleştirerek dönüyor aramıza.

    Burcu Tatlıses 2000’lerin en önemli söz yazarlarındandı. Funda Arar’a yazdığı şarkılarla sivrildi. 2015’te işi birkaç adım daha öne çekti ve şarkı da söylemeye başladı. ‘Güzel Kokuyorum’ adlı albümünün en dikkat çekici özelliği; o sıralarda popüler olan şarkıların aksine, tamamıyla sakin bir yol tutturması ve büyük çoğunluğun artık farkında dahi olmadığı içsel mevzuları kendisine dert edişiydi.

    Hazırla(n)makta olduğu yeni albümünün habercisi ‘Geyikli Masallar’, (artık âdet olduğu üzere) single olarak dijital platformlarda yerini aldı. Nereden bakılırsa bakılsın güzel bir haber bu. Çok farklı bir solist ve şarkı yazarı olan Tatlıses bu işlerden vazgeçmemiş, devam diyor. Hem de ülke, bir uçtan diğer uca değişmiş olmasına rağmen.

    Sanatçının doğru bildiği şekil ve şartlarda yazılmış/yaratılmış bir şarkı ‘Geyikli Masallar’. Bir ayrılığı (ya da yokluğu) anlatıyor ama bağırmadan/çağırmadan, sakince. Hatta fazladan sakince. Ve kimi zaman da şairane dizelerle: “Beni mi buldu kuytun, karanlıkta delik deşik uykular, gözlerinden kanarken ben, ne olur bir bak.”

    Güzel bir haberim varGeyikli Masallar, Burcu Tatlıses
    Kanayan Gözler (5 üzerinden 3 yıldız)

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