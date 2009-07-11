Güzel Atlara Binme

O

Vedat Kaptan...

O iyi insanlar

O güzel atlara bindiler

Çekip gittiler...

Yaşar Kemal’in bu dizeleri yazarken Vedat Kaptan gibi dünya güzeli ve iyisi insanları düşündüğüne eminim. Yaşar Kemal belki Vedat Kaptan’ı tanımaz. Ama olsun. Babamı da tanımazdı. Ama bence Yaşar Usta bu dizeleri en çok babam için yazmıştır. En çok Vedat Kaptan için yazmıştır.

Gülşah Erkaya yazıyor

Babamı aynı illetten toprağa vereli üç yıl oldu. Adını bile anmak istemediğim bir hastalık. Şimdi aynı illet Vedat Kaptan’ı yatağa düşürmüş. Günlerdir yazmak istiyorum, elim gitmiyor. Böyle şeyler neden hep iyi insanları bulur ki.

Vedat kaptan... Hayat hikayesinde tek bir gri virgülü olmayan adam. Babam gibi... Vedat kaptan tek bir düşmanı olmayan adam. Babam gibi... Vedat kaptan binlerce ortamda adını duyduğum ama adının arkasından tek olumsuz kelime işitmediğim ender adamlardan biri. Babam gibi... Herkesin babası gibi.

‘Her ölüm erkendir’ demiş ya ozan, seninki için çok erken Vedat kaptan. Dayan... Her gün dua ediyorum. Onbinler dua ediyor. Gitme, biraz daha kal. Çok kal. Ne kadar istiyorsan o kadar kal Kaptan. Bu dünya seni ve senin gibileri kaybetmeye hazır değil. Biz hiç hazır değiliz... Sakın binme o güzel atlara. Gitme. Hergün dua ediyorum... Siz de edin...