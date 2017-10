“Güz Havası” ile sonbaharı doyasıya yaşayın

Hiç bitmez gibi yaşanan yaz bitti, yerini sonbaharın sarımtırak havası aldı. Hırkalar omuzlara atılıp, şemsiyeler de günün ayrılmaz parçası olmaya başlayınca plajlarda yüksek sesle dinlenen neşeli şarkılar sırayı biraz hüzne bırakıp tempoyu düşürdü. İçerlere çekilmeye başladı herkes ama müzik de ortamlardaki vazgeçilmez yerini aldı. Ya kulaklıklar takıldı ya da evler, sıcak bir kahve eşliğinde müzikle buluştu. Siz de sonbaharın tadı müzikle çıkar diyenlerdensiniz Spotify’ın “Güz Havası” adlı çalma listesi tam sizin için…

Mesela Taylor Swift’in …Ready For It? Hava değişikliğine hızlı bir geçiş yapmak isteyenler için gerçek bir yol arkadaşı. Ya da ZAYN & Sia düeti Dusk Till Dawn’ı, takıp kulaklığı ıslak yollarda yürümek için çok iyi bir seçenek. No Method’un Let Me Go’su ise kışa çoktan hazır olanları daha da cesaretlendiriyor. Spotify Türkiye hesabındaki “Güz Havası” çalma listesi, bu sonbaharda yol arkadaşı isteyenlerden, yalnız yürüyüş yapmayı tercih edenlere ve cesur adımlar atmayı planlayanlara kadar pek çok seçenekle dolu.

“Güz Havası” bu kadarla da kalmıyor. Sonbaharı Türkçe şarkılarla yaşamak isteyenler için Manuş Baba’dan Vega’ya Burak King’ten Hadise’ye kadar pek çok alternatif var. Deeperise ve Jabbar düeti Raf, yazın yarattığı etkiyi Ekim ayında da sürdürüyor. Edis’in Çok Çok’u, sonbaharda da harekete devam diyenler için listedeki yerini almış. Ya da Ezhel’in Müptezhel’i farklı bir müzik deneyimi yaşamak isteyenlerin, içinde isyan etme duygusu taşıyanların tam aradığı şarkı olabilir.

Güz Havası’nı buradan dinleyebilirsiniz.