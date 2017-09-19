Güvercinler öksüz kaldı... Karşıyaka'nın Selahattin Albay'ı öldü

Fırınlardan topladığı atık ekmeklerle sokaktaki güvercinleri besleyen emekli albay Selahattin Ünsal (80), erken saatlerde Tersane Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Topladığı ekmeklerin bulunduğu poşetlerle Cemal Gürsel Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ünsal'a Karşıyaka yönüne giden H.A'nın kullandığı 35 HA 4189 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Kazada, Selahattin Ünsal olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yayaya çarpan aracın parçaları ile Ünsal'ın saati, askeri şapkası ve poşetler dolusu ekmeğin yola savrulduğu görüldü.

Aracın şoförü H.A. olay sonrası ifade işlemleri için Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Komşuları tarafından teşhis edilen Ünsal'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

HAYVANSEVER KİŞİLİĞİ İLE TANINIYORDU

Kazanın görgü tanıklarından Taylan Alabay, AA muhabirine, Selahattin Ünsal'ın hayvansever kişiliği ile tanındığını, sokakta yaşayan hayvanları beslemek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Ünsal'ın her sabah Karşıyaka sahildeki güvercinleri beslemek için fırınları ve marketleri dolaşıp ekmek topladığını anlatan Alabay, kazada Ünsal'ı kaybetmenin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.