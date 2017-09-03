Güvercinde iddialıyım

Güvercin besleme merakınız nasıl başladı?

Selçuklularda ‘taklamakan’ diye ifade edilen taklacı kuş merakı çok yaygın. Osmanlı’da özellik saraylarda, “Bursa oynar” diye varmış. Anadolu’daki bu yaygın meraktan biz de nasibimizi aldık. Hem siyasetin yoğun atmosferinden, hem de gündelik hayatın uğraşısından insanı uzaklaştırıyor.

İyi bir güvercin yetiştiricisi misiniz?

Çok iddialı olmayı sevmiyorum ama güvercin konusunda iddialıyım. Damızlık diye tabir ettiğimiz; ırkını, özelliklerini bildiğiniz güvercine uzun süreli sahip olmak, muhafaza edebilmek kolay olmuyor. Bilinçli bakılmadığında, hastalık, vesaire olabiliyor ve ölebiliyorlar. 16-17 yaşında güvercinlerim var mesela.

Peki bu işin sırrı nedir?

Aşağı yukarı 15-20 günlükken vurulması gereken aşıları var. Her yıl aşılarını yeniliyorum. O bakımdan daha sağlıklı oluyor. Arkadaşlarıma hep şunu tavsiye ediyorum: Aşısını göz ardı etmeden yaparsanız bu işe verdiğiniz emek boşa gitmez. Bu yönüyle emek verdiğim için, çok uzun süreli, çok yaşlı, ama güzel kuşları muhafaza ediyor olmam nedeniyle iddia sahibiyim.

İYİ BİR DAMIZLIKÇIYIM

Kaç güvercininiz var?

10 çift civarında. Biraz seçiciyim, özellikle marifetli güvercinleri aradığımız için. Bu işte arayış hiç bitmez. Hep daha iyisini arar insanlar. İyi bir damızlıkçıyım, yıllardır soyunu bildiğim kuşları besliyorum. Merak ettiğim kuşları, sezonda eşliyorum, diğer zamanda ayırıyorum. Kümeste dişiler bir yanda erkekler bir yanda. Merak ettiklerimiz yavruları, uçuma hazır hale gelince, Ankara’daki arkadaşlarıma götürüyorum, onlar eğitiyorlar ve uçuruyorlar. Ankara oyun kuşunda çok önemli bir merkezdir.

KOALİSYON ORTAKLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL

15 Temmuz sonrası MHP niçin keskin bir politika değişikliğine gitti?

MHP’nin çizgisinde bir kırılma yok. ‘Dün AKP’yi tenkit ediyordunuz bugün ne oldu’ gibi ithamlar doğru değil. MHP’nin duruşunu anlamak için temel meselelerle ilgili yaklaşıma bakmak lazım. MHP sorumlu siyaset anlayışı icabı bugün AKP’ye destek olmaya devam ediyor. Daha seri karar almak adına böyle bir adım atıldı. ‘Yarın değiştirilebilir mi’? Niye olmasın? AKP ile koalisyon ortaklığımız falan söz konusu değil.

başbakan kim

olacaktı

FETÖ ile bugüne kadar yapılan mücadeleyi yeterli buluyor musunuz?

Mücadelede özellikle siyasi ayağı eksik bırakıldı. Yurtta Suh Konseyi’nde kimler olacaktı? Başbakan kim olacaktı, kabinede kimler yer alacaktı? Siyasi ayağı üzerine gidilmediği kanaatindeyiz. Çünkü bu konseyin İstanbul’a atayacağı sıkıyönetim komutanı ve belediye başkanının adı belliyse, başbakanın belli olmamasını düşünmek mümkün değil.

BAŞKA YAPILANMA SÖYLENTİLERİ

Siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasını neye bağlıyorsunuz?

İktidar bu yapıyla çok iç içe geçti. Hatta mevcut parlamento grubu içerisinde bu yapıyla iç içe olduğu söylenen çok sayıda insanın da bulunduğu ifade ediliyor.İstihbarat birimlerinin elinde mutlaka gerekli belgeler vardır. Ucu kime dokunursa dokunsun gereği yapılmalı.

Size de çok sayıda mağduriyet başvurusu yapıldı sanırım.

AKP yetkililerine, 18 bin başvurunun bulunduğu 12 dosya iletik. Tasfiye edilen personelin yerine başka cemaat referanslı yapılanmaların olduğuna dair de yaygın söylentiler var. Birini tasfiye ederken, başka yapılanmalara yol veriyorsan, aynı tehlikeleri yarın yaşamayacağımızı kim garanti edecek?

MHP’deki muhalif hareketlenmenin 15 Temmuz bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz?

Gerçekten bir yönetim değişikliği için masumane ve samimi bir yol izlenmediğini gördük. Bu muhalefet hareketinin, FETÖ ile ilişki içerisinde olup olmadığını ortaya çıkarmak hükümetin görevi.

MHP’DEN AYRILANLAR BUGÜN SİYASİ PARTİ MEZARLIĞINDA

Akşener’in parti kurma çalışmalarını nasıl izliyorsunuz?

Kuracaklarsa yolları açık olsun. Bizim sırtımızdan bir an önce kurtulsunlar. Bugüne kadar MHP’den ayrılıp da kurulan bir parti başarılı olamadı. Sadece MHP’den değil, ana damardan ayrılıp farklı niyetler ve hesaplarla yeni siyasi organizasyon yapan pek çok teşebbüs bugün siyasi parti mezarlığında yerini aldı.

Yeni partinin teşkilatlarınız üzerinde çok etkisi olabilir mi?

Hiçbir etkisi olmaz. Geçmişte Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki bir grup arkadaşımızın yaptığı hafızalarımızda. Öyle bir ekibin bile MHP’den bir şey koparamadığını ve toplumda çok ciddi karşılık bulmadığını gördük. MHP’den bir şey götüremezler. Yel, kayadan bir şey almaz.

BAHÇE MERAKI

İSMET Büyükataman’ın kümesinde 10 çifti aşkın taklacı güvercini var. Aralarındaki en değerlisi de ilk gözağrısı olan 17 yaşındaki güvercini. 17 yıldır birlikte olduğu güvercinini seviyor, öpüyor, gözü gibi bakıyor. Güvercinleri dışında evinin bahçesinde elmadan böğürtlene kadar çeşitli meyve ve sebzeler de yetiştiren Büyükataman’ın bu uğraşısındaki en büyük yardımcısı ise 90 yaşındaki kayınpederi Ekrem Yurdacan.