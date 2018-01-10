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Güvenlikte en ‘Tepe’de

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 17:41 | Son Güncelleme:

PAZARLAMA sektörü dergisi Marketing Türkiye’nin Akademetre tarafından yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasını baz alarak düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sahiplerini buldu.

Elektronik güvenlik çözümleri, alarm sistemleri ve alarm izleme merkeziyle elektronik güvenlik alanında Türkiye’nin öncü firmalarından biri olan Tepe Güvenlik, “Güvenlik Sistemleri Sektörü Yılın En Başarılı Markaları” kategorisinde marka algısını en çok yükselten yılın en itibarlı markası oldu.

2017 yılında gerçekleştirdikleri yatırımlar ve odak projelerle sektörde fark yarattıklarını belirten Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, “Böylesine önemli bir ödülün sahibi olmak bizleri oldukça gururlandırdı. Tepe Güvenlik olarak kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak en yeni teknolojik çözümleri sunmaya çalışırken bunun bir hizmet yarışı olduğunu, teknolojinin ve hizmetin ayrı ayrı, tek başına bir şey ifade etmediğini, üstün bir teknolojinin ancak doğru ve güvenilir bir hizmet ile anlamlandırılabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da halkımızın güvenine layık olmak için bu kadar hassas bir konu olan elektronik güvenlik alanında farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: Marketing Türkiye , Awards
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